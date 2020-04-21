Ковидономика. Что нас ждет после пандемии COVID-19?

Коронавирус уже стал нормой жизни человечества – к нему уже привыкли, а кое-кто его даже полюбил из-за возможности посидеть спокойно дома. В среде экономистов уже возник термин ковидономика. Следуя этому новому течению, попробуем разобраться в том, что все-таки представляет собой явление COVID-19. Насколько оно опасно? Насколько оправда-ны карантинные меры?

Так называемая информационная пандемия коронавируса уже всех изрядно утомила и даже начинает порождать шутки. Одним из популярных мемов на эту тему стала следующая формула: два десятка моих друзей стали экспертами по коронавирусу, а ведь до этого были нормальнми политологами. Действительно, мнение о злосчастном вирусе высказывают все, кому не лень. Однако в оправдание всех этих доморощенных экспертов можно сказать, что и признанные специалисты в данной области разделились на два лагеря с прямо противоположными мнениями. В связи с этим я тоже позволю себе порассуждать на эту тему. В свою защиту напомню, что Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр запустил новый термин – ковидономика, под которой понимается научное направление, занимающееся изучением экономических аспектов коронавируса.

Источник массовой истерии

О COVID-19 все чаще говорят как о неинфекционной пандемии страха, которая нагнетается и поддерживается в мировом информационном пространстве. Кто же в этом виноват? Кто запустил эту истерию?

На мой взгляд, виноваты специалисты – врачи и биологи, специализирующиеся на подобных заболеваниях.

Например, лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил о лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ. В это же самое время другой французский вирусолог Этьен Симон-Лорьер заявил, что утверждения его коллеги являются откровенной глупостью: в новом коронавирусе обнаружены совсем небольшие элементы, присутствующие во всех других вирусах этого семейства. Следом за ним главный американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи категорически отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса, объяснив, что мутации, потребовавшиеся для получения нынешнего штамма, полностью соответствуют эволюции вирусов данного типа и предполагают его передачу от животного к человеку. Авторитетный китайский ученый, сотрудник уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что коронавирус не мог быть создан искусственно; по его мнению, человечество пока не обладает достаточными знаниями для синтеза похожего вируса: по крайней мере, для этого необходим экстраординарный человеческий интеллект и огромный объем работы.

Из всего приведенного следует, что французский нобелевский лауреат Люк Монтанье совершил чудовищную профессиональную ошибку из-за своей некомпетентности. Но тогда встает вопрос: кому же присуждают нобелевские премии? И кому вообще верить?

Если посмотреть на то, что говорят российские врачи, то мы и здесь увидим две группы: одни утверждают, что COVID-19 является вполне рядовым гриппом, не представляет большой угрозы и не требует карантина, другие доказывают, что без карантина все будет завалено трупами. Более того, первые утверждают, что все уже давно имеют этот вирус, т.к. от него не спрячешься, просто он на них никак не сказывается, а вторые свято верят в действенность изоляционных мер. Кому верить?

На все это накладывается тот непреложный факт, что от коронавируса действительно люди могут тяжело болеть и умирать.

Таким образом, современная биомедицина просто-напросто облажалась. Врачи и биологи не смогли выработать единой позиции по поводу возникшего заболевания. Не исключено, что помимо недостатка знаний о COVID-19 у соответствующих специалистов имеет место еще и обычная корысть – кому-то из них платят за одно мнение, кому-то – за другое. Многие дельцы и политики мгновенно поняли, как воспользоваться нестандартной ситуацией, и каждая группа интересов начала продавливать свою версию. Но итог понятен – полная дезориентация населения и властей, которая активно подогревалась СМИ.

Истинная сила COVID-19: мифы, ложь и неувязки

Давайте последовательно разберемся в том, какая из стратегий – введение карантина в разных формах или отказ от него – является правильной. Для этого сравним долю умерших от COVID-19 по отношению ко всему населению для двух типов стран – где ввели карантин и где его не вводили. Оказывается, что на начало 20.04.2020 в Италии, где карантинные меры очень строгие (даже в магазин можно выйти раз в три дня), эта доля составляет 0,039%, во Франции – 0,029%, в Испании – 0,044%, в США – 0,012%, в Великобритании – 0,024%, а в Швеции, где нет никаких запретов на перемещения людей, эта доля составляет 0,015%, то есть почти в 3 раза меньше, чем в Испании, и в 2,6 раза меньше, чем в Италии. Про Беларусь, в которой Александр Лукашенко послал людей на поля, где «трактор всех вылечит», даже стыдно говорить – там этот показатель составляет 0,0005%. Согласитесь – что-то здесь не так. Получается, карантинные меры неэффективны, а смертность COVID-19 просто смехотворная.

Еще больше удивляет заражаемость и смертность от COVID-19 в Москве – 20 тыс. и 200 человек соответственно. Но это же смешно для такого мегаполиса! Мне могут возразить – введенные меры действенны, карантин спасает столицу. Не соглашусь – при желании любой человек на сайте www.mos.ru заказывает себе пропуск и за две секунды получает его – независимо от цели и адреса. Это позволяет официально передвигаться по всей Москве и даже Московской области. Кроме того, в столичных магазинах полно народа, среди которого кто-нибудь должен быть инфицированным. Нет. Массового заражения и тем более смертности не наблюдается. Что-то здесь тоже не так.

Здесь приостановимся и вспомним пару понятий из элементарной вирусологии – вирулентность (степень способности вируса заражать организм) и контагиозность (заразность, т.е. способность инфекционных болезней передаваться от носителей здоровым восприимчивым людям путем передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи). Индекс контагиозности зависит от вирулентности возбудителя и степени восприимчивости людей, обусловленной уровнем врожденного иммунитета, приобретенного иммунитета в результате вакцинации, а также от наличия условий для реализации механизма передачи инфекции. Так вот, мы все время говорили об официально зарегистрированных инфицированных COVID-19, а сколько их на самом деле, никто не знает.

А чтобы узнать это ученые из Стэнфордского университета провели исследование, в процессе которого изучили образцы антител 3330 человек в округе Санта-Клара (штат Калифорния, США) и обнаружили, что вирусом заражено гораздо больше людей, чем известно по официальным данным. По их самым скромным подсчетам, сейчас миру известно о количестве больных в 50-85 раз меньше, чем зараженных существует на самом деле: тесты показали, что большая часть тех, кто принял участие в исследовании, заразились и уже выздоровели от COVID-19, а течение болезни у них протекало бессимптомно. Таким образом, контагиозность коронавируса в десятки раз больше официальных данных.

Но коли это так, то получается, что, например, в Испании инфицировано не 200,2 тыс. чел., а 10–17 млн. чел., а в Италии – не 181,2 тыс. чел., а 9,0–15,4 млн. чел. А это уже совсем другое дело. Например, это означает, что в Испании заражению COVID-19 подверглось 21,3–36,3% населения. Но тогда летальность вируса просто смехотворная: для Италии она составляет не 13,3% от инфицированных, а 0,16–0,26%, а для Испании вместо 10,4% всего лишь 0,12–0,21%.

Если все это так, то COVID-19 обладает весьма впечатляющей контагиозностью и смехотворной летальностью. Разумеется, при таких параметрах карантинные меры не могут быть эффективными.

Дополнительные расчеты

Недавно Пентагон обнародовал данные о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию экипажа авианосца Theodore Roosevelt. Как выяснилось, на корабле есть инфицированнные COVID-19. После этого все 4,8 тыс. членов экипажа авианосца были протестированы, а COVID-19 обнаружили более чем у 600 человек. При этом примерно у 60% из них никаких симптомов болезни не было, тогда как американские инфекционисты полагали, что этот показатель находится в границах 25–50%. Но тогда получается, что контагиозность коронавируса в идеальных условиях замкнутого и ограниченного пространства авианосца составляет 12,5%, а проявляется он только у 5%. Если же учесть, что из-за COVID-19 на Theodore Roosevelt умер только 1 человек, то летальность вируса составила 0,17%, что соответствует ранее полученным коэффициентам летальности для Италии и Испании. Если же оценить смертность по отношению ко всему экипажу, то получится 0,002%.

Приведенные цифры не пугают.

Есть и еще похожий пример: на французском авианосце Шарль де Голль из 1760 человек экипажа коронавирусом заразилось 1046 моряков, т.е. 59,4%; летальных случаев нет. Эти данные не столь радужны по сравнению с американским судном Theodore Roosevelt, но тоже не слишком пугают.

Получается, что все подсчеты и прикидки говорят о том, что COVID-19 можно отнести к заурядным заболеваниям. И если не было бы разночтений в отношении его «силы» в кругах специалистов, то протекание эпидемии проходило бы, как и раньше – при разных штаммах гриппа.

Чего ждать после COVID-19?

Уже сейчас дневной прирост смертности от зарегистрированных больных COVID-19 во многих европейских странах составляет 2–3%, а прирост инфицированных – 1–4%. Это говорит о том, что в Европе коронавирус уже «выдыхается» и, по-видимому, скоро настанет облегчение. В США и России этот процесс идет с запозданием, но, судя по всему, по тому же сценарию. В связи с этим отмена карантинных ограничений не за горами и зависит в основном от смелости или, наоборот, чрезмерной осторожности властей.

Что будет после отмены ограничений?

Во-первых, экономика будет судорожно восстанавливаться, но урон будет все равно ужасный.

Во-вторых, уже через полгода о коронавирусе забудут и перестанут о нем вспоминать. Не стоит переоценивать этот инцидент.

В-третьих, в экономике кое-что изменится, но не кардинально. В основном будут внедряться формы работы и учебы в удаленном режиме. Может быть, будут посерьезнее относиться власти к системе здравоохранения, но радикальных изменений также не будет.

В-четвертых, похожие эпидемии будут периодически повторяться. Меняющийся климат и перенаселенность планеты будут постоянными стимулами для природы в создании очередных зловредных организмов.

В-пятых, после подведения экономических итогов 2020 года и оценки потерь из-за COVID-19 будут сделаны выводы. Скорее всего, при возникновении очередной пандемии такой паники и истерии, как в этом году, уже не будет. И карантинные меры будут внедряться только при наличии надежных данных о большой «силе» нового заболевания.

Автор – Балацкий Евгений, сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ

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