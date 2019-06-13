Космические планы. Как Россия собирается возвращать лидерство в космосе?

Российские власти считают развитие космической отрасли вопросом национальной безопасности, готовы учитывать внешние ограничения и планируют направить на программы по освоению космоса порядка 515 млрд рублей в ближайшие три года. Эти средства будут направлены на наращивание орбитальных возможностей России, реализацию проекта по созданию носителя сверхтяжелого класса, а также на выполнение программы пилотируемых полетов. Дальнейшие перспективы и сегодняшние проблемы космической отрасли и «Роскосмоса» сегодня обсуждали на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Целевые расходы

На совещании Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидество в космосе и жестко раскритиковал «Роскосмос» за невыполнение государственных контракты по пилотируемым полетам и перенос сроков запуска для развертывания

Премьер-министр пояснил, что за 2019 год на космические программы выделено 260 млрд руб., но освоено меньше четверти выделенных средств, так что до конца года «Роскосмос» должен потратить около 200 млрд рублей, а государство – получить отдачу от инвестиций.

Аналогичное совещание проходило в январе этого года. В тот раз в основном речь шла о финансово-экономической составляющей. Эксперты и представители властей проанализировали не только состояние Роскосмоса, но и его подведомственных организаций и отмечали, что в прошлом году более 16% от выделяемых сумм не были использованы. Премьер-министр Дмитрий Медведев обращался тогда к руководству государственной корпорации с призывом серьезно поработать над ошибками. Это необходимо для того, чтобы остаться на глобальном рынке космических услуг.

Вернуть лидерство

Сегодня перед российской космической отраслью стоят масштабные задачи, одна из которых связана с возвращением лидирующих позиций в космосе. Говоря о ситуации, глава госкорпорации заявил, что утверждение «Космос – вне политики» сегодня уже не работает. «Космос – это квинтэссенция политики. Космос – это демонстрация технологической мощи страны, возможностей того, что она может сделать», - подчеркнул Рогозин. Как пишет ТАСС,

Понятное дело, что на развитие отрасли и такие глобальные планы России необходимы новые средства выведения. В этом плане большие надежды возлагаются на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. По замыслу, он откроет дорогу на окололунную орбиту, а в дальнейшей перспективе – в дальний космос.

«Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Лидерство нужно возвращать. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности»,— цитирует премьер-министра Ъ.

Лунная программа

Напомним, что 16 апреля Совбез обсудил государственную политику в космической области, по итогам которой правительству было дано поручение: заняться подготовкой Стратегии развития Роскосмоса в срок до 15 июля. При этом, как заявил глава России Владимир Путин в ходе совещания, российская космическая отрасль необходимо глубоко модернизировать.

На сегодняшний день в России действует Федеральная космическая программа, рассчитанная до 2025 года. Тем не менее, как проинформировал в конце мая гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, существующая программа не предусматривает возможности планировать нагрузки, связанные со сверхтяжелой ракетой, так как она планируется на 2028 год.

Как напоминает ТАСС, в конце прошлого года в Совете РАН по космосу была принята концепцию российской лунной программы, которую, как сообщалось, необходимо было дополнить. В Роскосмосе тогда проинформировали, что программу планируется реализовать до 2040 года, и в несколько этапов. По словам Дмитрия Рогозина, программу необходимо рассматривать в комплексе, и вместе с РАН. Это необходимо для того, чтобы программа всецело была «увязана с точки зрения технических возможностей и научной значимости».

Старт с Земли

А на сегодняшний день, как было отмечено на совещании у премьер-министра, самой насущной проблемой остается строительство космодрома «Восточный»

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году, сроки сдачи объекта несколько раз переносились, а реализация проекта сопровождалась крупными коррупционными скандалами и уголовными делами, в частности, владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев получил срок за хищение 1,3 млрд руб.

В начале июня Дмитрий Рогозин отчитался, что объект продолжит строить производственно-строительное объединение «Казань» и строители уже готовят участок под вторую очередь космодрома «Восточный». Глава «Роскосмоса» заявил что лично наблюдает за строительством в режиме реального времени.