Космическая прогулка. Как российские космонавты на МКС отметили день рождения Алексея Леонова?

Единственный запланированный в этом году выход в открытый космос находящиеся на орбитальной станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин приурочили к 85-летнему юбилею легендарного летчика космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. В честь первого человека, совершившего выход в открытый космос, российские космонавты, выходя на шестичасовую «космическую прогулку» 30 мая», на ранцы своих скафандров прикрепили надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович!», а также вынесли в космос фотографию юбиляра, которая будет вручена ему по возвращении на Землю.

Время первых

Событие, аналогов которому прежде не было в мировой истории, произошло 18 марта 1965 года в ходе полета советского космического корабля «Восход-2». В 11:30 по московскому времени 30-летний космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос, который продолжался 12 минут 9 секунд. За это время Леонов удалился от корабля на расстояние до 5,35 метра, совершая свободное плавание в космосе, ведя киносъемку. Возвращению на корабль препятствовал резко раздувшийся скафандр, тем не менее, космонавт, сохраняя самообладание, смог войти в шлюз головой вперед, хотя это и запрещалось инструкцией.

Сейчас, когда стали известны драматические подробности первого выхода в безвоздушное пространство, кадры, снятые в 1965 году, потрясают. Раздутый скафандр и «кувыркания» из-за неудачных попыток смотать трос, чтобы вернуться в шлюзовой отсек, – не забавные картинки, а свидетельство подвига, который совершил человек на грани теплового удара при резком обезвоживании и пульсе в 200 ударов в минуту.

«Тридцать минут мне осталось жизни, не больше», – рассказывал Алексей Архипович. На связи с ним был Сергей Королев, но Леонов не стал ему отвечать, экономя последние силы и кислород. Потом уже, на Земле, писал объяснительную, почему все решал тогда сам.

«Потом я закрыл внешний люк и начал разворачиваться, так как входить в корабль все равно нужно ногами. Иначе я бы не смог, ведь крышка, открывающаяся внутрь, съедала треть объема кабины. Поэтому мне пришлось разворачиваться (внутренний диаметр шлюза — 1 метр, ширина скафандра в плечах — 68 см). Мне все же удалось перевернуться и войти в корабль ногами, как положено, но у меня был такой тепловой удар, что я, снял шлем, не закрыв за собой люк», — вспоминал Алексей Леонов.

Аварийное приземление

Нештатная ситуация сложилась и при посадке. Отказала автоматическая система ориентации. Командир корабля полковник Павел Беляев вручную управлял «Восходом-2», в результате чего он приземлился очень далеко от запланированного места: не в казахской степи, в 180 км севернее Перми. Космонавты оказались в заснеженной тайге на грани выживания. Вскоре связь с кораблем все-таки была установлена. С Пермского аэродрома вылетел вертолет, с которого на помощь космонавтам были спущены два лесника. Они обнаружили космонавтов в 17:00 19 марта, и только утром 20 марта к месту посадки корабля прибыли три вертолета, которые хотя и не смогли сесть, но сбросили космонавтам необходимые вещи. Для обеспечения посадки вертолета лесники, которых высадили первыми, расчистили делянку. 21 марта 1965 года космонавты добрались до делянки, где сели в вертолет…

После космоса

Не раз Алексею Леонову угрожала смертельная опасность. 22 января 1969 года, он находился в автомобиле, который обстрелял Виктор Ильин, готовивший покушение на Брежнева. В 1971 году Леонов должен был лететь в космос в качестве командира экипажа «Союз-11» вместе с. Кубасовым и Колодиным. Однако незадолго до старта экипаж был сменен медицинской комиссией из-за того, что Кубасову дали отвод по состоянию здоровья. В итоге полетел дублирующий экипаж Добровольского, Волкова и Пацаева - все они погибли при посадке спускаемого аппарата.

Уже в возрасте 41 года, в 1975 году, Алексей Леонов совершил свой второй космический полет. На этот раз вместе с Валерием Кубасовым они пробыли в космосе без малого 6 суток. И впервые в мировой космонавтике произвели стыковку космических кораблей СССР и США по программе «Союз-Аполлон».

К этому времени Леонов уже был генерал-майором авиации. Затем больше 20 лет занимал должность замначальника Центра подготовки космонавтов, защитил диссертацию кандидата технических наук. И все эти годы Алексей Архипович не оставлял свой дар к живописи. С детства он мечтал стать художником, а космос задал основную тему творчества.

К 85-летию Алексея Леонова в Музее Космонавтики открылась его персональная выставка: картины, мольберты, скафандры... А в деревне Новоселово Владимирской области рядом с местом гибели Юрия Гагарина восстановленная церковь расписана по леоновским эскизам…