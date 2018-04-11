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ИЗМИР

Конфликт в Сирии разгорается, Великобритания пока в стороне, разбился вертолет в Хабаровске, Россия и Украина делят газ

11 Апреля 2018 156 0 Тренды События и факты
Конфликт в Сирии разгорается, Великобритания пока в стороне, разбился вертолет в Хабаровске, Россия и Украина делят газ

Конфликт в Сирии продолжается и конца ему пока не видно. США и Россия принимают в нем самое непосредственное участие. Имеющееся у них вооружение несопоставимо с тем, что находится в распоряжении Асада и сирийской оппозиции. Так какое оружие могут применять США и Россия в сирийском конфликте?

Великобритания не готова присоединиться к военному ответу на предполагаемое применение химического оружия правительственными войсками Асада в Восточной Гуте. Требуется больше доказательств. Об этом Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

В Хабаровске около 11:00 в районе улиц Антенной и Хирургической упал вертолет Ми-8. Воздушное судно развалилось на части и сгорело. По данным следствия, на борту находились 6 человек экипажа. Все они погибли. Причины катастрофы устанавливает следствие.

Еще одно российское судно арестовано на Украине. Оно занималось добычей песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Причиной ареста власти Украины называют то, что песок добывался для строительства Крымского моста.

«Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, заявил Алексей Миллер. Он может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если монополия договорится с Украиной об условиях нового контракта. Российская ресурсная база смещается на север, так что увеличения поставок газа в центральном транспортном коридоре не будет.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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