Конец дешевых денег: Центробанк России готовится повысить ставку. Спасет ли это рубль от обвала?
На Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала неоднозначное заявление. По ее словам, руководство Банка России отмечает факторы в пользу повышения ключевой ставки. Однако, как отметила руководитель банка, причин для ее сохранения на сегодняшнем уровне (7,25%) пока больше. Набиуллина отметила, что решение по ставке будет приниматься на совете директоров 14 сентября. Примечательно, что последний раз ЦБ РФ повышал ставку четыре года назад – в декабре 2014 года.
Во всем виновата волатильность
«Сейчас не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», – цитирует ТАСС Набиуллину. Практически сразу же после этого заявления рубль отыграл утреннее снижение и начал расти к доллару.
«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», – продолжила глава ЦБ РФ. Она напомнила, что к концу августа годовая инфляция достигла 3%, что стало самым высоким темпом роста цен с сентября 2017 года.
Глава Центробанка подчеркнула, что «основные риски носят временный характер». Поэтому в случае если они «не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты», то Банк России может проводить смягчение денежно-кредитной политики более размеренно, чем предполагалось раньше.
Риски
Как отмечает РБК, за последний месяц Центробанк не первый раз говорит о возможности повышения ключевой ставки. Так, например, в июне, когда регулятор решил сохранить ставку на уровне 7,25%, глава банка выступила с заявлением, отметив, что, если произойдет резкое усиление проинфляционных рисков, то ЦБ РФ не исключает и возможного повышения ставки.
Разница в том, что тогда в словах Эльвиры Набиуллиной не было никаких конкретных указаний на наличие факторов, который «сыграют» в пользу решения о повышении ставки. Кроме этого, по ее словам, базовый сценарий такого развития событий не предполагает.
Повышение ставки последний раз происходило в декабре 2014 года. Тогда все разворачивается на фоне обвала курса рубля к доллару и евро. В итоге Центробанк за неделю сначала поднял ключевую ставку с 9,5% до 10,5%, а затем – сразу до 17%.
По мнению директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, заявлением Набиуллиной говорит о признании того факта, что повышение ставки – на повестке дня. Но однозначно говорить о том, что ставка непременно будет повышена во время следующего заседания, которое состоится 14 сентября, нельзя, считает эксперт. Поскольку, в конечном итоге, все будет зависеть от того, в каком состоянии рынки подойдут к этой дате. Причем, за день до этого, 13 сентября, пройдет заседание Банка Турции. Поэтому, если турецкий регулятор снова не увеличит ставку, то ситуация на развивающихся рынках (в том числе и в России) может резко ухудшиться.
Предпосылки
Эксперты, опрошенные «Прайм», считают, что для повышения ставки есть реальные предпосылки. Их несколько: санкционное давление, девальвирующее рубль, ускорение инфляционных ожиданий, и больший, чем ожидался, темп роста инфляции. Вместе с этим, как считают эксперты, незначительный рост вряд ли чем-то поможет рублю. Более того, вероятно, он «испугает» инвесторов. В конечном итоге это может привести к оттоку капитала и падению российской валюты. Поэтому 14 сентября ЦБ РФ вряд ли решится что-то менять. Как следствие – ставка останется на текущем уровне, а регулятор, вероятно, решит «взять паузу» для детального изучения рисков.
Тем не менее, по мнению старшего аналитика «Уралсиба» Ирины Лебедевой, после заявления Набиуллиной растут шансы об увеличении ключевой ставки на следующей неделе. В этом плане, как считает эксперт, слова главы Банка России можно оценивать, как своеобразную попытку подготовить рынок к такому решению.
«Слова, что ЦБ будет рассматривать все возможные альтернативы по ставке, означают, что сценарий резкого повышения ставки сейчас не рассматривается, повышение, если оно произойдет, составит 25 базисных пунктов», – отмечает Лебедева. Она также не исключает, что на заседании регулятор решит оставить ставку без изменений.
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