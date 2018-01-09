Кому на Руси жить хорошо, «Роснефть» и «Алроса», беспилотники атакуют, две Кореи или одна Корея? 534 0 Итоги дня

Кому на Руси будет жить хорошо? Минфин планирует сократить численность федеральных государственных служащих и работников федеральных органов исполнительной власти, а также увеличить объем бюджетных ассигнований для материальных выплат чиновникам из высвободившихся.

Как работает мировая экономика? Мы этого и не знали. А вот теперь наши экономисты выдвинули совершенно новую научную гипотезу. Нобелевская премия по экономике у нас не за горами? Читайте!

Роснефть «наехала» теперь на «Алросу». А что? С «АФК Системой» справились. Надо дальше двигаться. А то нефть – она нефтью, а алмазы – алмазами. Бизнес-то диверсифицировать надо! Посмотрим, чем дело кончится. Главное, что началось.

«Ты не вейся черный ворон над моею головой». Беспилотники боевиков атаковали российскую военную базу в Сирии. А говорили, что мы их там всех победили. Результаты налета пока не сообщаются.

В соответствии с поправками в Законы РФ, подписанными президентом Путиным, понятие «жилье экономического класса» будет заменено словосочетанием "стандартное жилье". И какое счастье нам это принесет?

Две Кореи нормализуют отношения. Приведет ли это к разрядке на Южно-Корейском полуострове?