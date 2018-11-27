Компенсация за Крым. Украинский банк отсудил у России больше миллиарда долларов

В России не признали решение, которое ранее вынес международный арбитраж о взыскании 1,3 млрд долларов в пользу крупнейшего государственного украинского «Ощадбанка». Ранее Киев обратился в суд с иском об утрате активов на Крымском полуострове. Объем предъявленных претензий составил около 30 тыс. страниц. Как заявили в Минюсте России, арбитраж не имел юрисдикции на рассмотрение дела. Поэтому в Москве планируют «принимать все необходимые меры» для защиты российских интересов.

Решение Арбитража

Украинский «Ощадбанк» заявил, что «одержал победу» в Международном арбитраже против России, выиграв иск на сумму 1,3 млрд долларов по крымским активам. Соответствующую информацию распространил сам банк: «Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу «Ощадбанка» 1,3 млрд долларов».

Таким образом, парижский Арбитражный суд 26 ноября 2018 года решил удовлетворить требование, связанное с компенсацией убытков «Ощадбанка», которые были получены в результате потери Крымского полуострова. Как было сказано выше, сумма возмещения составляет 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Как сообщает пресс-служба банка, согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, «арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон». Далее, после того как в установленном порядке будет получено решение арбитража, «Ощадбанк» приступит к взысканию с России средств. Финансовая организация также заявляет, что будет добиваться исполнения Арбитражного решения во всех юрисдикциях.

Не первый раз

В международный суд «Ощадбанк» решил обратиться в августе 2016 года. Тогда в банке оценил свои потери от аннексии Крыма в 1 млрд долларов. Однако это не первый случай, когда Россию пытаются заставить компенсировать утерянные крымские активы.

В частности, в мае этого года Арбитражный суд в Гааге принял решение о присуждении 159 млн долларов ряду украинских предпринимателей, включая экс-председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета и несколько структур, которые являются собственностью олигарха Игоря Коломойского.

Со своей стороны в России данное решение решили не признавать, и подали ходатайство о его отмене. Москва подчеркивает, что эти иски не могут рассматриваться в рамках российско-украинского соглашения о защите инвестиций. Поскольку инвестиции, о которых заявляют истцы, были сделаны в то время, когда Крымский полуостров входил в составе Украины, тогда как соглашение защищает только вложения, которые были сделаны в другой стране.

Все осложняется тем, что в Киеве до сих пор считают Крым территорией Украины. Поэтому если бы Киев признал Крым российским, то Москва, возможно, согласилась бы на требования инвесторов. Однако ситуация в реальности совсем другая, и поэтому Россия решила не признавать юрисдикции гаагского арбитража по данным спорам, а также не стала принимать участия в судебном процессе.

Дурной пример заразителен

Полуторамиллиардный иск, который «Ощадбанк» подал к России, был представлен на 30 тыс. страницах. Как считают эксперты, не исключено, что в дальнейшем подобные иски могут подавать и другие банки и компании. Такой точки зрения придерживается адвокат и партнер юридической фирмы КАМС Теймур Агаев. Он отметил, что спор, который выиграл украинский банк, может дать надежду и другим компаниям, которые также могут найти ряд претензий к России.

«Если речь идет о претензиях на крупные суммы, я думаю, они будут использовать возможности вернуть средства в арбитражном порядке. Российская Федерация является членом конвенции о признании в исполнении международных арбитражных решений. Это Нью-Йоркская конвенция от 1958 года. Фактически любая страна, которая находится на юрисдикции государства – члена конвенции, обязана исполнять арбитражное решение»», – отмечает эксперт.