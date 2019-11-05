Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 НОЯ, 19:29 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

05 НОЯ, 19:29 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203
﻿

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

5 Ноября 2019 224 0 Общество
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Владимир Путин подписал закон, в котором речь идет о возмещении членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым передаются проблемные объекты во время процедуры банкротства застройщиков. Появления этого документа ждали тысячи россиян.

Изменения в законодательстве

Согласно федеральному закону, который обнародован на официальном сайте правовой информации, внесенные изменения предусматривают выплату за счет имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав участников долевого строительства» либо других публично-правовых образований возмещения гражданам, являющихся членами ЖСК либо иного кооператива, который получил права застройщика на объект незавершенного строительства и участок земли.

Как напоминает ТАСС, до сих пор право членов жилищно-строительных кооперативов получать компенсационные выплаты не было закреплено законодательно. Это происходило лишь в том случае, если «Фонд защиты прав участников долевого строительства» решал, что финансирование окончания строительства переданных кооперативу проблемных объектов является нецелесообразным.

Теперь согласно принятому  закону получить компенсацию могут те, чьи требования до этого вошли в реестр участников строительства по делу о банкротстве застройщика. Что касается конкретной суммы, то ее объем будет формироваться относительно рыночной стоимости недвижимости к моменту выплаты данного возмещения.

Контроль долевого строительства

Еще один закон, который на днях подписал Президент РФ, предусматривает усиление административной ответственности со стороны должностных и юридических лиц, если они не предоставили в заданный срок информацию, которая требуется для контроля в сфере долевого строительства. Вместе с этим вводится ответственность для тех, кто не предоставил информацию в полном объеме, либо предоставил ложную информацию.

До сих пор в случае выявления подобных деяний взыскивались штрафы -  для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей и для юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей. Теперь, согласно подписанному главой  государства федеральному закону, сумма штрафа увеличивается для должностных лиц от 10 до 25 тысяч рублей и для юрлиц – от 250 до 500 тысяч рублей.

Долгожданная  помощь

Как отмечает «РГ», принятие этого закона в стране ждали тысячи граждан. Согласно оценкам аналитиков, на данный момент на российском рынке жилья работает около 260 ЖСК, а  совокупный объем по незавершенному ими строительству составляет примерно 1,5 миллиона квадратных метров.

При этом, согласно информации, которую можно прочитать по региональным «дорожным картам», 132 ЖСК были созданы в результате решений, принятых участниками строительства для достройки проблемных объектов. На данный момент у большинства таких жилищных кооперативов отсутствуют средства для окончания строительства недостроенных объектов. В данный момент в совокупности площадь объектов, чье строительство было остановлено, составляет 350 тысяч квадратных метров. Число участников ЖСК, созданных для обманутыми дольщиками для  достройки домов, в которые они вложили свои деньги, превышает шесть тысяч человек.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?
Наука и технологии

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?
Бизнес и психология

Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?

Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Экономика

Узнай, страна

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

Новости дня

19:26 Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири» Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири»
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
19:01 "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд
18:38 Новым послом России в Великобритании стал Келин Новым послом России в Великобритании стал Келин
18:05 Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
17:51 Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку
17:18 "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
16:25 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО

Узнай, страна!

14:49 В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд. В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
01 НОЯ, 13:02 Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter