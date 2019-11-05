Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Владимир Путин подписал закон, в котором речь идет о возмещении членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым передаются проблемные объекты во время процедуры банкротства застройщиков. Появления этого документа ждали тысячи россиян.

Изменения в законодательстве

Согласно федеральному закону, который обнародован на официальном сайте правовой информации, внесенные изменения предусматривают выплату за счет имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав участников долевого строительства» либо других публично-правовых образований возмещения гражданам, являющихся членами ЖСК либо иного кооператива, который получил права застройщика на объект незавершенного строительства и участок земли.

Как напоминает ТАСС, до сих пор право членов жилищно-строительных кооперативов получать компенсационные выплаты не было закреплено законодательно. Это происходило лишь в том случае, если «Фонд защиты прав участников долевого строительства» решал, что финансирование окончания строительства переданных кооперативу проблемных объектов является нецелесообразным.

Теперь согласно принятому закону получить компенсацию могут те, чьи требования до этого вошли в реестр участников строительства по делу о банкротстве застройщика. Что касается конкретной суммы, то ее объем будет формироваться относительно рыночной стоимости недвижимости к моменту выплаты данного возмещения.

Контроль долевого строительства

Еще один закон, который на днях подписал Президент РФ, предусматривает усиление административной ответственности со стороны должностных и юридических лиц, если они не предоставили в заданный срок информацию, которая требуется для контроля в сфере долевого строительства. Вместе с этим вводится ответственность для тех, кто не предоставил информацию в полном объеме, либо предоставил ложную информацию.

До сих пор в случае выявления подобных деяний взыскивались штрафы - для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей и для юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей. Теперь, согласно подписанному главой государства федеральному закону, сумма штрафа увеличивается для должностных лиц от 10 до 25 тысяч рублей и для юрлиц – от 250 до 500 тысяч рублей.

Долгожданная помощь

Как отмечает «РГ», принятие этого закона в стране ждали тысячи граждан. Согласно оценкам аналитиков, на данный момент на российском рынке жилья работает около 260 ЖСК, а совокупный объем по незавершенному ими строительству составляет примерно 1,5 миллиона квадратных метров.

При этом, согласно информации, которую можно прочитать по региональным «дорожным картам», 132 ЖСК были созданы в результате решений, принятых участниками строительства для достройки проблемных объектов. На данный момент у большинства таких жилищных кооперативов отсутствуют средства для окончания строительства недостроенных объектов. В данный момент в совокупности площадь объектов, чье строительство было остановлено, составляет 350 тысяч квадратных метров. Число участников ЖСК, созданных для обманутыми дольщиками для достройки домов, в которые они вложили свои деньги, превышает шесть тысяч человек.