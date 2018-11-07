Коллекторы приходят в ЖКХ. Почему коммунальщики не против нетрадиционных способов взыскания долгов

Стремление коллекторов найти новые способы заработка привело к тому, что они замахнулись на рынок услуг ЖКХ. Главный мотив – возможность компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания «классических» долгов. Как пишет «Коммерсант», коллекторы имеют вполне серьезные намерения начать взыскание долгов с россиян, имеющих задолженность по ЖКХ. При этом поставщики услуг, как оказывается, даже рады такому «сотрудничеству».

Партнерство с ЖКХ

Как сообщает «Коммерсант», СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) провела круглый стол, главной темой которого стало развитие и перспективы взыскания в сфере ЖКХ. По информации руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, на сегодняшний день поставщики услуг ЖКХ работают с коллекторами, пользуясь их услугами не более в 5% случаях от общей задолженности населения.

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии – 15-20%», – констатирует Семендуев.

В планах НАПКА – разработка стандартов для поставщиков услуг ЖКХ, которые будут касаться стандартов по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. В этом смысле уже есть планы по увеличению объема передачи коллекторам части долгов.

Вероятно, подобные тенденции появились исходя из большой задолженности населения за услуги ЖКХ. Согласно информации, предоставленной Минстроем, в общей сложности сумма долгов в этой сфере к сентябрю 2018 года достигли уровня в 535 млрд руб. Также, как сообщили в ГК «Росводоканал», на 1 октября этого года текущая сумма задолженности населения за услуги, которые были оказаны их предприятиями в шести городах России, превысили отметку в 2 млрд руб. Вместе с этим, как пишет «Коммерсант», прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.

Как все обстоит сегодня

На сегодняшний день крупные компании, которые предоставляют населению услуги ЖКХ, взыскание просрочки проводят как на досудебной, так и во время судебной стадии. Вместе с этим, как пояснил коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев, «проводимая претензионно-исковая работа позволяет достигать 97-98% годового сбора от начислений за услуги».

Комментируя ситуацию, собеседник из «Мосэнерго» рассказал, что порядка 90% в общей сумме задолженности подтверждено через судебные решения, которые вступили в законную силу. Чтобы воздействовать на должников, используются способы, связанные с отключением либо ограничением комуслуг. Вместе с этим ГК «Росводоканал» во время этапа досудебных мероприятий уже передает некоторую часть задолженности коллекторам, которые входят в реестр ФССП. Плюс к этому, с недавних пор началось сотрудничество во время этапов судебного и исполнительного производства, к которым привлекаются коллекторские агентства и юридические компании.

Что будет завтра

Как рассказал Прокофьев, в ближайшее время планируется, что объем задолженностей, который будет передан коллекторам, будет увеличен. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», – говорится в сообщении компании.

При этом эксперты подчеркивают: необходимо, чтобы взыскание долгов по ЖКХ регулировалось в рамках 230-ФЗ. В этом плане, как заявил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, «рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям».

Получается, что ФССП может оказывать воздействия только на компании, которые находятся в госреестре. Закон указывает следующее: он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, «возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике…» Исключением являются случаи, когда долги взыскивают кредитные организации либо профессиональные коллекторы.