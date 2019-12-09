Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?

«Кручусь 24 часа, как белка в колесе, а толку ноль». Те, кто произносят такую фразу, часто хорошо зарабатывают, а их семьи многие считают образцово-показательными. Значит, все-таки результат есть? Тогда почему же эти люди выглядят такими усталыми и несчастными?

Свое чужое колесо

Что "люди-белки" имеют в виду под «толком», которого им не приносят все их огромные усилия? Ответ прост – утрата себя и собственного «я» в погоне за целями, которые либо давно уже потеряли свою актуальность, либо никогда не были важны по-настоящему.

Что такое «белка в колесе»? Зверек прыгает в поставленную перед ней игрушку – и начинает крутиться.

Белке не нужно колесо – оно нужно тому, кто его установил.

Так и с людьми: ключевой причиной того, что большие усилия не приносят нам никакого удовлетворения, является то, что мы прыгнули в установку, которая никогда не была нашей собственной.

Должны соответствовать?

У всех у нас в голове есть некие образы, которым мы стремимся соответствовать: хорошей жены, матери, успешного, состоявшегося в жизни человека… Но что из этого мы сами? Хочет ли женщина, придя домой с работы, драить квартиру до блеска? Или эту необходимость внушили ей извне? Нужно ли оставаться на своей работе, даже если по утрам туда не несут ноги?

Честный ответ на такие вопросы очень важен.

Он показывает, управляем ли мы своей жизнью сами или передали это важное дело на аутсорсинг обстоятельствам, социальным нормам, воспринятым когда-то установкам.

Отсюда и берется усталость: ведь чтобы соответствовать чужим, а не собственным критериям, уходит вдвое больше энергии - часть на сами действия, а часть - на то, чтобы удержать себя в привычной колее, убедить себя, что все идет по плану и как надо. Истощение - совершенно закономерный результат.

Но решиться выскочить из колеи и начать все с нуля не так-то просто.

Прыжок в неизвестность

В человеке биологически заложен страх неизвестности. Он помогал ему выжить в те времена, когда выбраться из пещеры за пределы круга огня почти стопроцентно означало вероятность быть сожранным саблезубым тигром.

Кроме того, организм всегда стремится к экономии энергии – а ее в новых обстоятельствах всегда тратится больше, нежели при занятиях чем-то привычным.

Сопротивление переменам в крови у каждого из нас.

Но если вы ощущаете себя белкой в колесе, самое время включить свою человеческую часть и найти причины, по которым неизбежные трудности новой жизни станут вполне адекватной платой за предстоящие бонусы от нее.

А когда эти причины будут найдены – волевым решением выскочить из колеса.

И всеми силами удерживать себя от соблазна вернуться в его такое привычное и такое выматывающее кружение. Этот соблазн будет особенно сильно преследовать вас первое время и в моменты неудач – а они обязательно будут, каким бы ни был ваш новый путь.

На круги своя

Решите ли вы начать новый карьерный путь, предложите ли дома равное распределение домашних обязанностей, станете ли уделять больше времени себе и своему хобби, а не интересам всей семьи – будет трудно.

В любом случае против вас восстанут ваши же собственные привычки и те самые установки, которым вы следовали всю жизнь. А с ними вместе, возможно, и кто-то из близких людей.

И ту вновь предстоит проявить свою «человеческую» сторону – понимание того факта, что, с каким бы количеством людей вы ни были связаны самыми разными узами, жизнь у вас одна.

Удерживая себя в рамках привычной, рутинной «несчастливости», вы никому не принесете радости. Наоборот – такой путь сопровождается болезнями, раздражительностью, депрессией, и вряд ли все это сделает счастливыми и вас, и ваших друзей и родных.

Противостоять желанию вернуться в прошлое можно, если учесть его еще на первоначальном этапе.

И, так сказать, заранее развешивать морковки впереди и устанавливать заградительные отряды сзади. То есть задействовать как мотивацию стремления, так и мотивацию избегания.

Дополнительные ресурсы

И обязательно позаботьтесь о дополнительных ресурсах. Создайте финансовую подушку безопасности, заручитесь самой активной поддержкой близкого человека. А еще напишите список, как будете вознаграждать себя за каждую предвиденную и преодоленную трудность и исполняйте его неукоснительно.

Не забывайте и о том, чтобы хвалить себя за принятое решение и волевое следование ему.

Да, это сложно, особенно на первых порах, но никогда не поздно завести полезную привычку.

Никогда не поздно выпрыгнуть из колеса.