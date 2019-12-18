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«Кого относить к малоимущим?» Почему власти не хотят освободить от налогов самых бедных
18 Декабря 2019 45 0 Экономика
Власти обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. В сторонники инициативы себя записали президент ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не спешат поддержать идею премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов и Кремль, у которого нет «четкой, выработанной, сформулированной позиции».
С чего все началось
- Президент банка ВТБ Андрей Костин выступил смелее российских политиков и чиновников. На Московском финансовом форуме в сентябре он заметил, что в России растет собираемость налогов и этот рост может позволить правительству снизить налоговое бремя на малоимущих граждан. Тем более, подчеркнул он, что одновременно с этим наблюдается профицит бюджета. Он призвал «очень точечно» смягчать налоговую политику. Например, установить минимальный размер дохода, который не будет подлежать налогообложению. Это поможет «решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами», заявил Костин.
- В первом квартале 2019 года Росстат насчитал 20,9 млн малоимущих граждан, или 14,3% населения России. По итогам первого полугодия ситуация немного улучшилась: 19,8 млн россиян оставались за чертой бедности (13,5%), но это все равно было больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда бедных в стране было 19,6 млн.
- Порогом бедности в России является прожиточный минимум: 11 280 руб. для трудоспособного населения, 10 390 руб. для детей, 8 583 руб. для пенсионеров. Также есть статус малоимущей семьи – когда средний доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. При этом статус необходимо подтверждать каждые три месяца.
Профицит бюджета и плоская шкала
- В 2019 году профицит федерального бюджета России составит 1,932 трлн руб. В 2020 году – 876 млрд руб. Также ожидается, что бюджет останется профицитным в 2021 и 2022 годах (0,5 и 0,1% ВВП соответственно).
- Неформальная занятность (теневой сектор) в российской экономике оценивается Росстатом в пределах 14,9 млн человек (20,4% от общей численности занятых). В неформальном секторе зачастую заняты наиболее уязвимые слои населения.
- Плоская шкала НДФЛ была введена в России в 2001 году. До 2009 года существовало правило, по которому, если сумма полученных доходов за год не превышала 20 тыс. руб., гражданин по особой схеме с вычетами освобождался от уплаты подоходного налога. С 2009 года эта сумма увеличилась до 40 тыс. руб. в год. После 2012 года налоги стали взимать с любого уровня дохода.
Взвесить плюсы и минусы
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила предложение Костина и выразила готовность поддержать его. «Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», – сказала Матвиенко.
- Спикер Совфеда обратилась к министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой выразить свое мнение. Орешкин начал уходить ответа, обращая внимание на сложность вопроса. Тогда Матвиенко потребовала от него ответить конкретно – да или нет. Министру ничего не оставалось: отмена НДФЛ для малоимущих граждан будет «позитивной для экономики», сказал Орешкин.
- Однако у Орешкина нет решающего голоса в правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался об идее так: «Вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим». Медведев прямо сказал, что ряд людей могут посчитать себя «незаслуженно обойденными».
- Главный по финансам в правительстве, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов тоже не вселил оптимизма. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», – говорил он на совещании в ноябре.
Опыт других стран
- Возврат к «социальной составляющей» налоговой функции считает разумным доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
- По его словам, сегодня во многих странах существуют льготы по налогам для малоимущих. В их числе – Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Кипр, Финляндия, Франция, а также Швейцария и другие страны, в том числе и Восточной Европы.
- Однако с другой стороны, как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, есть страны, в которых малоимущие не освобождаются от налогообложения, а в их отношении введена пониженная, однако не нулевая ставка. В числе таких стран – Испания, Италия, Канада, Польша, Словакия, США и Новая Зеландия.
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