«Кого относить к малоимущим?» Почему власти не хотят освободить от налогов самых бедных 45 0 Экономика

Власти обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. В сторонники инициативы себя записали президент ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не спешат поддержать идею премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов и Кремль, у которого нет «четкой, выработанной, сформулированной позиции».