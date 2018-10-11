Климат-экономика и внедрение инноваций. Что Россия может почерпнуть из Нобелевской премии по экономике-2018?

8 октября 2018 года в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике. Награды в этом году были удостоены американские ученые Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Сфера деятельности, в которой они добились достижений – долгосрочный макроэкономический анализ. Научное направление, за которое были удостоены премии – интеграция инноваций и климата в экономику роста.

Научная деятельность лауреатов

Уильям Нордхаус – американский экономист, член Национальной академии наук США (2001). Профессор исследует экономику природной среды уже почти 50 лет – с начала 70-х годов XX века. Многие специалисты считают ученого первооткрывателем или основателем данного направления экономической науки.

Пол Майкл Ромер – американский экономист, лауреат премии Ректенвальда в 2002 году, шеф-экономист Всемирного банка (2016 – 2018 гг.). Профессор является основоположником некоторых экономических доктрин и моделей, в соответствии с которыми внесение в экономику ресурсов человеческого капитала и достижений НИОКР более благоприятно сказывается на ее развитии, нежели при их отсутствии.

Суть научных работ по направлению интеграции инноваций и климата в экономику

Профессор Нордхаус был объявлен лауреатом Нобелевской премии за интеграцию (внедрение) глобальных изменений климата планеты в макроэкономическое прогнозирование. Он стал первым ученым, который смог создать математическую модель, на основании которой можно описать воздействие климатических изменений на глобальный экономический рост.

Данная динамическая модель, называемая «Климат-экономика» (Dynamic Integrated Climate-Economy model, DICE), позволяет анализировать воздействие выбросов в земную атмосферу и климатических изменений на экономические процессы в мировом сообществе. Впервые данная модель была представлена еще в середине 90-х годов XX века.

Предложенная математическая модель может использоваться для определения уровня затрат, необходимых для борьбы с парниковым эффектом и связанными с ним климатическими проблемами. Изначально была предложена модель DICE для определения и анализа глобальных рисков изменения климатических условий планеты. Позже была предложена другая модель – RICE – как альтернатива DICE, только в региональном формате. Она может использоваться также для определения и анализа рисков изменения климатических условий, только в гораздо меньших масштабах (конкретного региона или страны).

Разработанная математическая модель в настоящее время применяется достаточно широко – с ее помощью производится подсчет рисков в экономике, связанных с разнообразными изменениями климатических условий.

Профессор Ромер был объявлен лауреатом Нобелевской премии за включение технологических инноваций в перспективное долгосрочное макроэкономическое прогнозирование. В своих научно-исследовательских работах ученый продемонстрировал и доказал, что знания и разработанные на их основе технологии могут использоваться в качестве проводника (или катализатора) для долгосрочного перспективного роста экономической системы.

Данная теория не является новой, однако именно Ромер смог создать математическую модель существовавшего предположения. На основе моделирования профессор смог объяснить, что экономические решения и рыночные условия создают благоприятные условия для создания новых технологий и получения научных знаний.

Согласно исследованию профессора Ромера, для появления новых бизнес-идей, решений и технологий необходимы грамотная экономическая политика и конкурентная среда. Использованная в исследовании модель была разработана Ромером еще в середине 90-х годов XX века и вошла в основы теории эндогенного экономического роста.

Данное научное направление связано с вопросами повышения эффективности труда, от которой напрямую зависит долгосрочный экономический рост. В частности, исследуется экономическая ситуация в странах, ориентирующихся на внедрение инноваций и современных технологий, что позволяет ускорить темпы роста экономики. Соответственно, установлен факт, что чем больше производится расходов на инновации и НИОКР, тем выше экономический рост в государстве.

Как можно использовать научные разработки лауреатов

Теория интеграции инноваций и климата в экономику роста позволяет сделать следующий вывод: темпы экономического роста зависят от климатических условий и внедрения современных технологий. На основании данного исследования хозяйствующие субъекты разного уровня (страны, регионы, компании) должны ориентироваться на два момента, чтобы ускорить темпы роста экономики:

внедрять различные инновации и результаты НИОКР, которые будут способствовать повышению эффективности экономической системы; ориентироваться на изменения климата с целью подстраивания деятельности под новые условия и обстоятельства.

Пример 1

Страна должна внедрять научные разработки в свою социально-производственную систему с целью эффективного использования имеющихся ресурсов, роста валового внутреннего продукта, повышения уровня жизни населения, создания конкурентоспособной среды.

Государство должно учитывать изменения климата своего региона, и, как пример, ориентировать сельское хозяйство в соответствии с конкретными природными условиями.

Пример 2

Компания будет иметь более серьезные конкурентные преимущества при использовании в своей деятельности каких-либо научных знаний и инновационных решений. Предлагая клиентам новейшую продукцию, тем самым она способна охватить довольно большой сегмент рынка.

Многие предприятия должны ориентироваться на изменения климата, к примеру, сельскохозяйственные, дорожно-строительные, добывающие, лесозаготовительные и иные компании. Их сфера деятельности и прибыльность зависят от того, какое именно влияние будут оказывать изменения климата в регионе.