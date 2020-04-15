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Китайская ошибка Путина. Правительство поможет, но только «олигархам»
15 Апреля 2020 413 0 Экономика
Правительство России представит в скором времени второй пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением китайского вируса. Объем помощи составит почти 1 трлн руб., пишет Forbes со ссылкой на источники, но малым и средним предприятиям от этого «пирога» достанутся лишь 10%, а гражданам – и вовсе ничего. Согласно последнему опросу Левада-центра, 38% россиян считают, что президент Владимир Путин отстаивает интересы олигархов. Порядка 900 млрд руб. правительственной поддержки получит как раз крупный бизнес под контролем «олигархов».
Помощь большим и близким
- Финансовый пакет помощи в размере 950 млрд руб., о котором будет объявлено 15 апреля, правительство Михаила Мишустина изымет не из Фонда национального благосостояния (в нем около 10 трлн руб. после национализации Сбербанка), а из бюджета. 520 млрд руб. будут выделены за счет перераспределения бюджетных статей (давно пора похоронить бессмысленные «национальные проекты», к примеру, на которые государство брало деньги с каждого гражданина, повысив НДС до 20%). Еще 430 млрд будут оформлены как госгарантии бизнесу.
- Из этих средств 500 млрд руб. пойдут на абстрактную цель – «общие меры поддержки экономики». Под этим подразумевается субсидирование 6% от ставки кредита на год для «системообразующих предприятий» и предоставление 50% госгарантии. Промышленным предприятиям выдадут средства на программу замещения импорта, а бизнесу, который работает с госконтрактами, снизят сумму обеспечения и увеличат авансы до 50% суммы.
- Если расшифровать этот бюрократический воляпюк, получается, что почти все средства уйдут крупному бизнесу, который контролируют приближенные к власти люди. В том числе нефтяникам, газовщикам, сырьевикам и прочим, кто пострадал от ценовой конъюнктуры. Список «системообразующих предприятий» составлялся с явным наличием коррупции – в нем оказалась, например, букмекерская контора «Фонбет». Как она туда попала – теперь расследует Генпрокуратура. Однако очевидно, что случайных компаний в этом перечне нет. Но нет в нем и малого и среднего бизнеса.
- Еще интереснее, что 153 млрд руб. получат предприятия, которые не сократили персонал. Им выплатят по одному МРОТ (12 тыс. руб.) на сотрудника. Большинство крупных предприятий, в том числе государственные компании, отправили персонал в неоплачиваемый отпуск, но не уволили. Поэтому формально они будут претендовать на эти средства. Также и на 130 млрд руб. в качестве кредитов на выплату зарплат.
- Что же получит малый бизнес? 20 млрд руб. правительство даст на «отсрочку по уплате страховых взносов». 67 млрд руб. зарезервировано под расширение перечня пострадавших компаний. Еще 20 млрд руб. выдадут торговым центрам на полугодовую отсрочку по уплате налогов, кроме НДС.
- Очевидно, что крупному бизнесу деньги будут выданы почти даром, а вот всем остальным придется за помощь долго расплачиваться: с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.
Китайская ошибка Путина
- Важно, что 14 апреля правительство представило меры поддержки президенту Владимиру Путину и он согласовал их. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин, пишет РБК.
- Тем не менее помощь правительства снова будет недостаточной – как и предыдущие два пакета на 300 млрд руб. и на 1,4 трлн руб. Только малому и среднему бизнесу, по расчетам Центра стратегических разработок, потребуется 2,1 трлн руб., или 1,9% ВВП. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призывал вложить в экономику 7 трлн руб., подчеркивая – эти средства у России есть. Но российское правительство выбирает худший из возможных вариантов и повторяет тяжелейшую ошибку Китая.
- По информации Financial Times, в торговом районе Уханя после отмены карантина собираются демонстрации из частных продавцов, которые были брошены государством и остались у разбитого корыта. Они требуют от властей кредитов, послабление по арендной плате и финансовой помощи.
- После 76 дней карантина к работе смогла вернуться одна треть представителей малого бизнеса. Китайские власти сосредоточились на крупных компаниях, которые в силу бюрократических особенностей получили всю финансовую помощь. Теперь восстановление Уханя не может произойти за счет одного только крупного бизнеса. Нетрудно заметить, что российская власть идет по тому же пути, разделяя судьбу китайского авторитарного режима. МВФ прогнозирует обрушение экономики России в 2020 году на 5,5%.
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