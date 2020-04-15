Китайская ошибка Путина. Правительство поможет, но только «олигархам» 413 0 Экономика

Правительство России представит в скором времени второй пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением китайского вируса. Объем помощи составит почти 1 трлн руб., пишет Forbes со ссылкой на источники, но малым и средним предприятиям от этого «пирога» достанутся лишь 10%, а гражданам – и вовсе ничего. Согласно последнему опросу Левада-центра, 38% россиян считают, что президент Владимир Путин отстаивает интересы олигархов. Порядка 900 млрд руб. правительственной поддержки получит как раз крупный бизнес под контролем «олигархов».