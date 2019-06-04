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Китай парализует промышленность США, Россия построила «Северный поток-2» на 57 % и другие новости

4 Июня 2019 616 0 События и факты
Китай парализует промышленность США, Россия построила «Северный поток-2» на 57 % и другие новости

Новый эпизод торговой войны Китая и США. Пекин заявил, что готов сократить или даже прекратить поставки редкоземельных металлов в США. Ранее Китай  сократил экспорт этих металлов, что привело к росту цен на отдельные редкоземельные элементы в 10–20 раз менее чем за 10 лет. В результате в КНР  был перенесен ряда высокотехнологических производств, поскольку без «редкоземов» невозможно производство электроники, осветительного оборудования, лазерной и оптической техники, сверхпроводников, рентгеновской техники, ядерных реакторов и много чего еще. На территории Китая находится около 38% запасов редкоземельных элементов и доля этой страны в производстве таких металлов составляет 71% процент мирового рынка. Сегодня промышленное производство высокотехнологической продукции США на 80% зависит именно от поставок китайских «редкоземов», сообщают российские информационные агентства.

На 1391 километр по двум ниткам газопровод «Северный поток – 2» проложили по дну Балтийского моря, сообщает «Газпром». Это 57% от общей протяженности газовой трубы в Северную Европу. Германия активно поддерживает этот проект, планируя стать крупнейшим газовым хабом ЕС. Против проекта активно выступают США, которые хотят захватить европейский рынок для своего сжиженного газа, который почти вдвое дороже российского.

«Газпром» стал самой богатой компанией России, обойдя «Сбербанк». Растет капитализация «Газпрома», акции компании выросли на 10,4%, передает «ТАСС».

Самые высокие зарплаты в России получают работники нефтегазовой отрасли – около 130 тысяч рублей в месяц, пишут «Извести». На втором месте – сфера производства табачных изделий – 121 тысяча рублей. Замыкает тройку лидеров производство кокса и нефтепродуктов – тоже 121 тысяча, передает «РБК».

Авторемонт, оптовая и розничная торговля. Это сферы, на которые пришлось наибольшее число безработных в России в этом году - 581 тысяча человек, по данным Росстата. Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет, сообщают «РИА Новости». При этом в сфере здравоохранения не хватает почти 60 тысяч квалифицированных сотрудников, в сфере образования остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест. Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.

«АвтоВАЗ» в День России 12 июня запустит в продажу универсал «Lada Granta Cross», сообщает «ТАСС». Автомобили этой компании пользуются в России большой популярностью, и их продажи растут из года в год.  Так, по итогам января - апреля было продано более 114 тысяч автомобилей Lada, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в прошлом году с конвейера завода сошло более 560 тысяч машин.

В Китае продемонстрирован прототип поезда на «магнитной подушке», который может курсировать со скоростью до 600 километров в час. Его планируется ввести в строй в 2021 году. Единственной силой, вызывающей его торможение будет являться аэродинамическое сопротивление, передает «Интерфакс».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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