Китай компенсирует санкционные потери России, отток капитала из страны растет и другие новости

Российский рынок госдолга предлагает высокие доходности, которых нет в других странах, и инвесторы в России могут хорошо зарабатывать, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. При этом он признал, что с введением санкций многие инвесторы покинули Россию, а суммарный отток капитала с 2014 по 2018 годы составил 316 миллиардов долларов.

Санкционные потери России частично компенсируются развитием отношений с Китаем. Товарооборот между странами достиг 108 миллиардов долларов и будет только расти. Российско-китайская межправительственная комиссия отобрала 70 инвестиционных проектов на общую сумму 120 миллиардов долларов, сообщает «РБК».

35,2 миллиарда долларов достиг вывоз капитала из России частным сектором за январь – май этого года, передает «ТАСС». Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЦБ в прошлом году вывоз капитала из России частным сектором составил 63,3 миллиарда против 25,1 миллиарда в 2017 году.

Четырехдневная рабочая неделя может ждать развитые экономики в будущем, заявил Дмитрий Медведев. К этому, по словам премьера, приведет технологический прогресс. В качестве исторического примера он привел Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда, сообщает «ТАСС». Однако сегодня, по мнению экспертов, низкая производительность труда является одной из главных проблем российской экономики.

Отстранены от работы полицейские, задержавшие журналиста Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс». Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил также, что он попросил президента Путина освободить от занимаемых должностей двух высокопоставленных полицейских чиновников, руководивших расследованием этого дела. Издание напоминает, что Голунов обвинялся в торговле наркотиками, однако, по предварительным данным, все представленные улики оказались несостоятельными. Вчера Иван Голунов вышел на свободу. Все обвинения с него сняты за недоказанностью вины.