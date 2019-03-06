Киеву поможет Вашингтон. Это весь план «А» Украины в случае отказа России от транзита

Киев подготовил план на случай провала переговоров о транзите газа из России в Европу. План назвали символично «план А», что дает основания думать о наличии «плана Б». Впрочем, о сути плана пока ничего не известно. Кроме того, что реализовать его Киев не сможет без Вашингтона. Об этом рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Если что, то – к США

Контракт на транспортировку российского газа через Украину заканчивается в 2019 году и заставляет Киев серьезно нервничать. Будущему контракта или без него посвящаются даже отдельные конференции. На одной из них Елена Зеркаль проговорилась о разработке «собственного» плана, который позволит сохранить «устойчивость» при срыве переговоров. Правда, реализовать его можно только «с помощью Соединенных Штатов».

При этом Зеркаль сыграла и на пердвыборной конъюнктуре. По ее мнению, план должен быть составлен так, чтобы любой новый президент Украины был обязан ему следовать. О деталях плана она ничего не сказала, намекнув, что в Киеве внимательно «изучили уроки» газового кризиса 2009 года.

А что план «Б»?

По словам Зеркаль, ключевой план Киева состоит в следующем: после того, как закончится нынешний газовый контракт с российской стороной, начать ратификацию новых приложений к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, которые связаны с интеграцией Украины в энергетическое пространство ЕС. «План А» – создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство», – подчеркнула дипломат.

Что касается плана «Б», то для его понимания необходимо понять и изучить итоги трехсторонней брюссельской встречи, которая прошла в январе. Участниками переговоров стали представители России, Украины и Еврокомиссии. Главные вопросы были связаны с транзитом газа после 2019 года.

Позиция России

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью Luxemburger Wort. В разговоре с изданием, говоря о будущем транзита российского газа, он отметил, что Россия не планирует отказываться от транзита через украинскую территорию. Но при определенных условиях: если компании двух стран достигнут договоренностей о выгодном экономическом и коммерческом сотрудничестве. Кроме этого, речь также шла о стабильной политической обстановке.

Аналогичное отношение к этой теме ранее высказывал и президент России Владимир Путин. Еще в июле прошлого года он заявлял, что Россия будет готова к сохранению газового транзита через Украину, если ситуацию урегулируют в Стокгольмском арбитраже.

О своем беспокойстве относительно возможной потери транзита газа Киев заявлял неоднократно. Представители украинских властей периодически подсчитывают возможные убытки от потери транзита и заявляют об этом общественности. Все это происходит на фоне ответных заявлений России о том, что Москва не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Однако создается ощущение, что Киев словно ищет предлог, чтобы раздуть конфликт. Так, на днях глава украинского «Нафтогаза» заявил, что газовые трубы – это сдерживающий фактор против «российской агрессии».

Коротко о ситуации

Контракт на транзит российского газа в Европу, который заканчивается 31 декабря 2019 года, был подписан в 2009 году. На сегодняшний день украинский «Нафтогаз» требует, чтобы российский «Газпром» пересмотрел тариф на транзит газа в 2018-2019 годах. Все это происходит на фоне разборок о контрактах на транзит и поставок газа на Украину между компаниями в Арбитражном суде Стокгольма, который продолжается с 2014 года.

Однако Москва не торопится идти на уступки, и, с одной стороны, ее можно понять: реализация договоренностей с Украиной сильно отличается от аналогичных проектов. Как ранее сообщал министр энергетики Александр Новак, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, таких как «Ямал-Европа» или «Северный поток».