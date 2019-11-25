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Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

25 Ноября 2019 106 0 Политика
Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

Крым созывает международный общественный трибунал, который будет рассматривать провокационный инцидент, год назад устроенный украинскими политиками и военными в Керченском проливе. Об этом проинформировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. На данный момент все арестованные в России за эту провокацию моряки и суда, отправлены на Украину в рамках двусторонних договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Независимая экспертиза

В разговоре с РИА Новости Молохов рассказал, что трибунал запланирован на весну 2020 года, и станет так называемым «квазисудебным процессом»  Он отметил, что уже начался процесс по отбору кандидатур, среди  которых будут видные общественные деятели, политологи, социологи, экономисты, которые не имеют никакого отношения ни к России, ни к Украине.

Инициатором трибунала стало общественное представительство Крыма в Брюсселе – международная ассоциация «Таврида». Проходить трибунал будет в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», - сообщил Молохов.

Установить истину

Инициаторы разбирательства полагают,  что благодаря трибуналу будет возможность публично рассмотреть и убедительно доказать предвыборную провокацию, которую устроил экс-президент Украины Петр Порошенко. То есть, по сути, это будет наступление «на юридическом фронте». В процессе также будет проведен своеобразный «следственный эксперимент», в ходе которого участники трибунала будут следовать по пути украинских судов, устроивших провокацию России

Обсуждаться керченский инцидент будет в несколько сессий, каждая из которых будет проходить несколько дней. Первая запланирована в России, неподалеку от Крымского моста, где все и произошло.

По словам Молохова, предстоящий трибунал не будет являться полноценной заменой официального судебного процесса. Но с его помощью будет возможность оказать серьезное влияние на общественное мнение западных стран в пользу России, особенно стран «третьего мира». Таким образом  этот «суд общественности» может стать своего рода контратакой в развернутой Западом в информационной войне против России.

Корабли вернули

Задержанные российскими пограничниками корабли украинских ВМС, которые почти год простояли под арестом в порту Керчи, на прошлой неделе были возвращены Украине. В российском МИДе этот факт объяснили тем, что следственные действия закончились, поэтому удерживать в России два бронекатера и буксир нет никакого смысла.

При этом министерство иностранных дел РФ категорически предупреждает: российская сторона будет «жестко пресекать» все новые провокации около своих границ.

Комментируя ситуацию по Керченскому проливу, в ведомстве заявили, что действия, которые предпринял Киев, приказав своим военнослужащим устроить провокацию в ноябре 2018 года, – это преступление не только против суверенитета России, но и против граждан Украины, которых власти осознанно подвергли опасности.

Украинская провокация

Задержание украинских военных кораблей произошло 25 ноября 2018 года. Суда нарушили  морскую границу Российской Федерации, проникнув во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, после чего направились к Керченскому проливу.

Совершая опасные маневры, они игнорировали требования российских пограничников.

В результате корабли с экипажами были задержаны.

Комментируя ситуацию, российский лидер Владимир Путин заявил, что керченский инцидент – это провокация, которая имеет отношение к низкому рейтингу Порошенко перед выборами.

Что касается самих моряков, то, как отмечал Путин, над ними должен пройти суд, поскольку они нарушили закон Российской Федерации.

Суд  состоялся. Но в конце концов нарушившие границу моряки были в сентябре переданы украинской стороне в рамках договоренностей об одновременном двустороннем освобождении задержанных и осужденных лиц. Корабли, как было сказано выше, были отбуксированы в порты Украины 18 ноября этого  года.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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