Керченский кризис: кому нужен военный конфликт между Россией и Украиной?

Ситуация, связанная с инцидентом в Керченском проливе, во время которой украинские военные корабли и моряки были задержаны за нарушение российской границы, обостряется. Буквально через несколько часов депутаты Рады будут рассматривать вопрос о возможном введении военного положения на Украине. Параллельно с этим президент страны Петр Порошенко обратился к российским властям «немедленно освободить украинских военнослужащих». Все это происходит на фоне предвыборной суеты и падающего рейтинга Порошенко. Как считают эксперты, с помощью военного положения он «если что» сможет отменить сами выборы.

Требования Порошенко

Как заявляет российская сторона, три украинских военных судна ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и моряки были задержаны за незаконное пересечение госграницы России. В ходе инцидента нарушители отказывались выполнять требования, в результате чего несколько человек было ранено. Российская сторона оказала им необходимую медпомощь, жизнь моряков вне опасности.

После случившегося глава Украины Петр Порошенко обратился к России с требованием освободить задержанных в Керченском проливе моряков и корабли. На официальном сайте размещено заявление Порошенко, на которое, по его словам, он ждет «быстрой реакции»:

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями».

Также, как сообщалось ранее, украинские ВС, согласно решению начальника Генштаба, были приведены в состояние «полной» боевой готовности. В боевой готовности пребывает и СБУ. А в ближайшее время в Раде будет рассмотрен вопрос об объявлении на территории Украины военного положения на 60 дней. В ЦИК Украины допускают, что таким образом могут быть отменены президентские выборы, которые должны были пройти в марте 2019 года. Но – «все будет зависеть от текста президентского указа».

Оправдать военное положение

Военное положение на Украине может быть введено на 60 суток. Однако не исключено, что его могут продлить и продлевать энное количество раз. Вместе с этим в законе страны говорится о том, что из-за военного положения могут быть отменены выборы.

Напомним, что выборы президента на Украине запланированы на март 2019 года. Как пишет Guardian, голосование состоится за четыре месяца до выборов, а их, согласно прогнозам, Петр Порошенко проигрывает. «Если украинские депутаты проголосуют за приостановление обычного гражданского управления, выборы могут быть отложены», – говорится в публикации. Здесь же отмечается, что, после того, как Крымский полуостров вошел в состав России, и даже после того, как на востоке Украины начался конфликт, военного положения не объявлялось.

Вместе с этим как пишет Газета.ру, некоторые украинские эксперты считают, что военное положение вполне может быть оправдано, даже несмотря на то, что это отразится на украинской экономике. «Что бы ни стояло за предстоящим введением военного положения – я буду уважать это решение и следовать правилам. Но доллар вырастет, конечно», — заявил в своем фейсбуке политический обозреватель Денис Попович.

НАТО, помоги!

Что касается самого Порошенко, то в данный момент он активно ищет поддержки своих действий у Запада. Так, он сообщил о том, что он планирует провести встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом из-за ситуации, которая возникла в Азовском море.

Со своей стороны официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выступила с заявлением, где призвала к «деэскалации». Кроме этого, она настоятельно потребовала, чтобы Россия обеспечила Украине свободу судоходства в Азовском море.

Порошенко также анонсировал, что 26 ноября должны состояться консультации с лидерами других стран. «Обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия», – подчеркнул глава Украины, который за время своего президентства поднаторел в «продаже» миру «российской угрозы», но так и не смог приблизить Украину к Европе, превратив ее в одно из самых нищих государств мира с самым большим оттоком населения.

Со своим сообщением выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. После того, как в Черном море произошел инцидент, он заявил о том, что в данный момент существует необходимость «мобилизовать весь цивилизованный мир» в поддержку Украины. Плюс к этому, как сообщал глава МИД Украины Павел Климкин, он также ведет переговоры по инциденту в Черном море с представителями мирового сообщества. Чрезвычайная ситуация очевидным образом отвлекает внимание от взлетевших цен на газ, перебоями в отоплении и прочими накопившимися проблемами, которое правительство Гройсмана не в силах решить.

«Опасная провокация»?

В Кремле также прокомментировали происходящее. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заход украинских военных кораблей в Керченский пролив оказался «очень опасной провокацией», и она требует серьезного разбирательства. «Вопрос будет рассматриваться в Совбезе [ООН] по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации. Конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что при процедуре инспекции кораблей в Азовском море Россия действует согласно международным договоренностям. В этом плане, по слова министра, проход украинских кораблей, которые не уведомили российскую сторону – это нарушение ключевых положений международного права.

«Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», – подчеркнул Лавров.

Что касается планов Украины об объявлении военного положения, то глава российского МИДа сказал следующее: «Запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть украинская пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно».

Однако и для России «керченский кризис», как уже назвали ситуацию, является удобной возможностью уйти от негативной повестки повышения НДС, введения косвенных налогов, роста тарифов ЖКХ, повсеместного хамства чиновников и ожидаемого ухудшения уровня жизни в 2019 году.

Отвлечение на призрачную угрозу со стороны Украины позволяет России не говорить детально о выполнении майского указа, неготовности к реализации национальных проектов текущего правительства и выходящих из-под контроля Кремля регионах, где на местных выборах выигрывают оппозиционные кандидаты. Под «керченский кризис» Москва может протащить своего кандидата на пост губернатора Приморья и опять перейти к риторике 2014-2015 годов, когда ни одна внутренняя проблема не решалась, а телевидение рисовало врагов из Украины и США. Поэтому опасная провокация выгодна Порошенко так же, как и Путину. Невыгодна она народам Украины и России.