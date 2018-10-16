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«Катастрофа мирового православия». Что для верующих означает разрыв отношений между РПЦ и Константинополем?

16 Октября 2018 753 1 Политика
«Катастрофа мирового православия». Что для верующих означает разрыв отношений между РПЦ и Константинополем?

В минувший понедельник Священный синод Русской православной церкви заявил о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Поводом для этого стало решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В Синоде РПЦ заявили, что это решение является незаконным, канонически ничтожным и политическим. Тем не менее, в РПЦ выражают надежду на то, что Константинополь поменяет свое решение дать автокефалию Украинской церкви, но до этого он будет находиться в расколе.

Что сделал Константинополь

Как стало известно ранее, Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Кроме этого, немедленно была восстановлена ставропигия (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Вместе с тем были отменены анафемы и все запреты, которые до этого РПЦ наложила на главу самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета. Его статус был восстановлен.

Также был восстановлен лидер еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий и его последователи. Им были возвращены церковные права и сан, а их паства была восстановлена «к общению с Церковью». В итоге, впервые Константинополь признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Плюс ко всему, как отмечает РИА Новости, Константинопольский патриархат, по сути, заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Молиться в храме на Афоне запрещается

Разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатами означает, что верующие РПЦ теперь не смогут молиться и совершать обряды причащений на греческой горе Афон. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», – отметил он. «Отныне и впредь до изменения позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью, они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах», – пояснил священник.

Вместе с этим Волков заявил, что не стал бы называть произошедшее новым Великим расколом. Однако, как ранее отмечал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, разрыв имеет отношение ко всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Решение, которое принял Синод, по сути значит, что прихожане РПЦ теперь не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, в том числе в Стамбуле.

Покайтесь!

У РПЦ по канонам не было другого выхода, как прекратить отношения с Константинополем, предоставившим автокефалию для Украины. По этой причине выходом из ситуации может стать только покаяние тех, кто спровоцировал этот конфликт. Такого мнения придерживается бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

«То, что произошло, – это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, как прекратить причастие. Большинство православных Церквей поддерживают ее позицию», – отметил Иона.

По его мнению, решение Константинополя об автокефалии для Украины, отмена анафемы и всех запретов, которые ранее были наложены на Филарета – это «катастрофа для мирового православия». Иона убежден, что те, кто принимал соответствующие решения, пользовались политическими мотивами, которые не имеют никакого отношения к православию.

Другое богословие

Комментируя случившееся, протодиакон Андрей Кураев отметил, что решение Синода является настолько радикальным, что совсем не вписывается в рамки канонов православной церкви, да и вообще выходит далеко за его пределы. В частности, запрет верующим становиться участниками таинств другого патриархата – подобное происходит впервые.

«И это означает, что, возможно, мы стоим на пороге русской реформации, когда старые византийские каноны де-факто объявляются недействующими именно Москвой. И это представляет совершенно другое богословие. Пока еще Синоду не до этого, он и не задумывался о богословских последствиях своего заявления, но если начать об этом думать, то мы придем к модели Церкви, во многом близкой к протестантизму. Так что в этом смысле можно поздравить с началом новой страницы в истории нашей церкви», – отметил Кураев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:53 1 0
К.:

Вот тёмные силы-то обрадовались. Пытаться найти истину с помощью когда-то установленных канонов - очень сомнительное мероприятие. Эти каноны придумали тоже люди, пусть и богословы, пусть и старались опираться на учение Христа. На Земле нет истины, а потому будут противоречия, кризисы, расколы...

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