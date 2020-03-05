Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать 153 0 Наука и технологии

Проблемы российского лайнера Superjet-100 перечислил его главный покупатель – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая собирается занять 600 млн долларов под выпуск еврооблигаций. ГТЛК уже является крупнейшим владельцем самолетов Superjet-100 и рассчитывает, что и в будущем эти лайнеры будут ее значительными активами. Над смягчением всех перечисленных рисков в компании работают.