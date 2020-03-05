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Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать
5 Марта 2020 153 0 Наука и технологии
Проблемы российского лайнера Superjet-100 перечислил его главный покупатель – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая собирается занять 600 млн долларов под выпуск еврооблигаций. ГТЛК уже является крупнейшим владельцем самолетов Superjet-100 и рассчитывает, что и в будущем эти лайнеры будут ее значительными активами. Над смягчением всех перечисленных рисков в компании работают.
Риски российского лайнера
- ГТЛК владеет 44 самолетами Sukhoi Superjet-100 (SSJ), которые она приобрела при помощи государственных субсидий на 44 млрд руб.
- Среди основных проблем, которые возникли при сдаче в лизинг SS,J в ГТЛК назвали: отсутствие развитого рынка, трудности с технической и логистической поддержкой со стороны производителя, проблемы с сервисным обслуживанием и неразвитая сеть поставки запчастей. Все это ведет к проблемам с техосмотром и ремонтом.
- Почти все из перечисленных проблем ранее назывались независимыми экспертами. Они мешают продавать SSJ на международных рынках в лизинг. Таким образом, заключается в проспекте эмиссии евробондов ГТЛК, проблемы SSJ могут повлиять на финансовую устойчивость компании. В самой же компании отмечают, что проспект разрабатывали независимые юристы в интересах потенциальных инвесторов и сама компания с этой точкой зрения не согласна.
Министр на борту
- Однако не только это потенциально сокращает долю рынка для российских лайнеров, но и трагедия SSJ, принадлежащего «Аэрофлоту», в московском аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая 2019 года. Жертвами трагедии стал 41 человек. Таким образом, заключается в проспекте эмиссии евробондов ГТЛК, проблемы SSJ могут повлиять на финансовую устойчивость компании. В самой же компании отмечают, что проспект разрабатывали независимые юристы в интересах потенциальных инвесторов и сама компания с этой точкой зрения не согласна.
- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил осенью 2019 года в интервью РБК, что «детские болезни» SSJ, в том числе проблемы с сервисом, пройдут со временем. «Но для уверенной работы нужен спрос», – подчеркивал он.
- 18 февраля 2020 года у самолета SSJ возникли технические неполадки перед посадкой во Внуково. На борту оказался глава Минпромторга Денис Мантуров. Самолет следовал из Берлина и у него сработал датчик неисправности. Лайнер компании «Русджет» совершил «аварийную посадку с открытой передней стойкой шасси». Точно такая же история произошла в конце января 2020 года, когда SSJ экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за сработавшего датчика расхода топлива.
Кто отказался от SSJ
- В феврале 2019 года единственная европейская компания, которая эксплуатировала Superjet (ирландская CityJet) приняла решение отказаться от SSJ. На этих самолетах компания выполняла полеты для другого перевозчика – Brussels Airlines. Однако в BA решили отказаться от самолетов данной модели. Причина – нехватка запчастей.
- Летом от российских самолетов решила отказаться еще одна авиакомпания – мексиканская Interjet, которая является вторым по величине пользователем (22 лайнера) после «Аэрофлота», имеющего в своем парке 49 самолетов.
- Как заявляли собеседники «Ведомостей», речь шла о проблемах в горячей части двигателя SaM146, где происходит сжигание топлива для SSJ. Данные двигатели создавались специально для этого проекта при поддержке «дочки» Объединенной двигателестроительной корпорации и французской Safran.
- Как рассказывал источник РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (головная компания «Региональных самолетов»), были и другие проблемы, не только с комплектующими, а с переводами: «Из-за санкций сложно было проводить расчеты, деньги зависали».
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