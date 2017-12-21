Кассы бунтуют. Что произошло с кассовой техникой по всей России 2386 0 Тренды События и факты

В минувшую среду, 20 декабря, произошел массовый сбой в работе контрольно-кассовой техники (ККТ), которая стала обязательной в России с июля 2017 года. О неполадках сообщали крупнейшие ретейлеры, а также сети АЗС. После анализа ситуации эксперты заявили: если не решать вопросы, связанные с подобными сбоями, то такие «явления» могут иметь негативные последствия для всего российского малого и среднего бизнеса.

Кто попал «под раздачу»

О сбоях в кассовых аппаратах сообщили представители нескольких крупных ретейлеров. В частности, по данным РБК, из-за неполадок работу пришлось временно приостановить сети московских магазинов «Магнолия» и «Магнит». Об аналогичных проблемах заявили в торговой группе X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Сбои произошли и в крупнейшей российской сети магазинов бытовой техники и электроники DNS. В своем Фейсбуке один из основателей ретейлера Дмитрий Алексеев написал: «Что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?». Проблемы также коснулись Национальной ассоциации участников сетевой торговли, в состав которой входят известные ретейлейры Baon, Inventive Retail Group, Ideas4retail и так далее. Не обошли стороной кассовые сбои и «виртуальных представителей», о чем РБК сообщил президент АКИ (Ассоциация компаний интернет-торговли) Алексей Федоров.

Волна кассовых сбоев докатилась также до АЗС. Удар пришлось держать не только ключевым нефтяным компаниям России (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть»), но и независимым продавцам топлива по всей стране. Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза, объединяющего владельцев независимых АЗС, прокомментировал ситуацию: «Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс. Это заправки по всей стране».

Причина сбоев

Как позднее стало известно, массовый сбой 20 декабря в 01:00 по мск произошел с ККТ, производителями которой являются АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Причина сбоев состояла в том, что кассы перестали отправлять данные в ФНС, однако они продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям. В ФНС (Федеральная налоговая служба) успокоили: владельцев онлайн-касс, в работе которых был зафиксирован сбой, привлекать к ответственности за расчеты без ККТ не будут, поскольку их вины нет. Соответствующая информация содержится в письме заместителя главы ФНС Даниила Егорова.

К данному моменту сбои в кассах не наблюдаются. Вместе с этим, по словам гендиректора и основателя компании «Эвотор» (продает онлайн-кассы и терминалы) Андрей Романенко, сбой коснулся небольшого количества компаний.

«Сейчас все усилия игроков направлены на установление стабильности функционирования системы. Это показал и производитель, на устройствах которого произошел сбой и который быстро решил эту проблему, и другие производители, которые тут же перепроверили свои системы на предмет возможных технических ошибок. А также ФНС, которая максимально оперативно и лояльно отнеслась к вопросу и разрешила торговым точкам продолжать торговлю и формировать чек коррекции за период сбоя», – заявил Романенко в разговоре с ТАСС.

Кассы нового образца

Как было сказано выше, пользоваться кассами (по типу производителя «Штрих-М») обязали с июля 2017 года. Закон об этом подписал глава РФ Владимир Путин еще в 2016 году. По замыслу, кассы нового образца должны были направлять в ФНС информацию о каждой операции в режиме онлайн, для чего нужен был фискальный накопитель, а также выход в интернет.

Что касается самой компании «Штрих-М», то, как сообщает РБК, она является крупнейшим производителем: примерно 30% от общего числа ККТ, которые зарегистрированы в РФ. По словам собеседников из отрасли, минувший сбой коснулся не всех касс «Штриха». А сам сбой был связан с ошибкой (недочетом) в программном коде.

Ждать ли повтора?

Ситуацию со сбоями прокомментировал глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он пояснил, что на данный момент в России технология введения онлайн-касс пока что полностью не отлажена, а их всеобщее распространение нужно перенести на один год: до 1 июля 2019 года.

Вместе с этим, как уверен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, данная мера вряд ли поможет миновать новых технических проблем в будущем. «Гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше», — пояснил он в беседе с РИА Новости. Отметив, что подобные сбои могут происходить при реализации любого масштабного проекта, и они «неизбежны». Поэтому, вероятно, их надо будет устранять «по ходу дела».