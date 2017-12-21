Кассовый бунт, шпиономания в Киеве, «черный ноябрь» российской экономики, оружие для Украины 2479 0 Итоги дня

Кассовый «бунт» случился 20 декабря, когда произошло массовое отключение кассовых аппаратов. В чем причина этого сбоя? Может ли он повториться и что нам тогда будет? Ну, и классический вопрос «Что делать?»

СБУ сообщила, что задержала российского шпиона. Да не где-нибудь, а в окружении премьера «незалежной» Владимира Гройсмана. Теперь украинским силовикам надо и к Порошенко присмотреться. Он несколько раз с Путиным встречался. А Владимир Владимирович, сами знаете, где раньше работал.

«Блеск и нищета» российской экономики. Упала в ноябре. А что? Природа наша так устроена. Листья падают. Ну, и экономика за ними вслед. В чем причины? Мы попытались разобраться. А может, пустое это все? Просто весны дождаться надо? Президента выберем и заколосимся.

Дрожи, спекулянт! Подделка и перепродажа билетов на ЧМ по футболу, обойдется теперь тебе в копеечку. Госдума так решила. Так что торгуй не билетами, а какой-нибудь атрибутикой. За это новые сроки пока не дают.

Летальное оружие для Украины. Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решение по этому вопросу в США еще не принято. Луганск и Донбасс пока могут спать спокойно.

Торгово Промышленная Палата РФ решительно выступает за поддержку молодых предпринимателей. Почему это жизненно необходимо для нашей экономики?