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«Капитал страны» показал участникам выставки в «Экспоцентре» как управлять бизнесом по велению сердца

20 Ноября 2019 110 0 События и факты
«Капитал страны» показал участникам выставки в «Экспоцентре» как управлять бизнесом по велению сердца

С 18 по 22 ноября в Москве проходит выставка «Мебель-2019», которая объединяет на площадке «Экспоцентра» производителей и дизайнеров, поставщиков и покупателей этой продукции, демонстрируя все современные тенденции мебельного рынка. В рамках партнерской поддержки наше федеральное интернет-издание «Капитал страны» провело для участников выставки секцию «Человеческий фактор как залог успеха и надежной работы коллектива».

Выставка «Мебель», которая ежегодно проводится в Экспоцентре при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ТПП РФ и Союза архитекторов, стала главным событием в сфере мебели и дизайна интерьеров в России. Она позволяет своим участникам дать объективную оценку ситуации в отрасли, получить максимально полную картину мебельного рынка, расширить деловые контакты.

 

 

В рамках деловой программы выставки «Мебель- 2019» генеральный директор «Капитала страны» Елена Ивкина – бизнес-коуч, магистр психологии, провела для ее участников семинар на тему «Человеческий фактор, как залог успеха и надежной работы коллектива.

 

 

В ходе семинара отмечалось, что эмоциональное состояние человека является ключевым фактором в межличностных коммуникациях, в том числе, в трудовых коллективах. Оно влияет на производственный процесс и в конечном итоге – на финансовые показатели бизнеса.

Елена Ивкина подчеркнула, что 95 процентов всех управленческих решений на самом деле принимается под влиянием чувств и эмоций, хотя сами руководители считают эти решения сугубо рациональными.

Она отметила, что эффективный  руководитель должен уметь распознавать эмоциональное состояние своих подчиненных и не допускать «выгорания» сотрудников, которое в итоге может обернуться колоссальными финансовыми потерями для его компании.

Для того чтобы лучше понять степень влияния эмоциональной составляющей в коллективе, участникам секции была предложена деловая игра.

 

 

В ходе игры, которая позволяет определить модель взаимоотношений руководства и сотрудников компании, участники разделили между собой роли лидера и подчиненных. Сформированная команда должна была вслепую создать макет дома из спичечных коробок, следуя устным указаниям лидера и реализуя его замысел.

В результате этого эксперимента участники смогли по-новому взглянуть на рабочий процесс. Как наиболее частые ошибки сотрудников они отметили непонимание целей своей работы и требований руководства, желание сделать работу быстрее, а не качественнее.

Участники поблагодарили спикера за полученную ценную информацию и предоставленную возможность вспомнить о себе как личности, остановиться и осознать свое эмоциональное состояние. Они отметили, что мастер-классы по психологии очень важны и полезны для топ-менеджеров, а их проведение в рамках конгрессно-выставочных мероприятий сегодня весьма актуально.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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