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Какие компенсации Белоруссия и Украина требуют от России за испорченную «Дружбу»?

15 Мая 2019 5272 0 Политика

Минск планирует потребовать от Москвы компенсацию за ущерб, который им нанесло загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба». Сумма может оказаться весьма солидная - порядка трех миллиардов долларов. Белоруссия – не единственная, кто ждет возмещения ущерба - о своей «доле» громко заговорила и «Укртранснафта».

Три миллиарда для Беларуси

Размер компенсации, которую Минск может потребовать за ущерб из-за аварии на нефтепроводе «Дружба», может составить 435 миллионов долларов. Вместе с этим, общая сумма ущерба, которую оценили обе стороны, может оказаться еще более внушительной: от двух до трех миллиардов рублей.

Как пишет ФедералПресс, так называемая «итоговая сумма» включает в себя недополученную выручку белорусской компании «Гомельтранзит-Дружба» за транзит нефти на Запад за двухнедельный простой нефтепровода (это около 29-35 млн долларов). Кроме этого, здесь учитываются предстоящие потери, которые понесет компания в результате снижения пропускной способности «Дружбы» на 15 млн тонн нефти в год. Плюс ко всему, вероятно речь также идет об ущербе, который понесли целый ряд белорусских НПЗ. Согласно оценкам некоторых экспертов, в этом случае речь может идти о 280 млн долларов. Но сама Белоруссия оценила потери  в 100 млн долларов.

Тем не менее, не исключено, что это может быть максимально возможная сумма, особенно на фоне усложнившихся отношений Москвы и Минска. При этом в российском Минэнерго дали свою оценку объему загрязненной и потерянной нефти: три миллиона тонн на сумму 1,6 млрд долларов. А вот в «Гомельтранзит-Дружбе» считают, что было испорчено пять миллионов тонн нефти на сумму 2,6 млрд рублей. В итоге при компенсации в 435 млн долларов общая сумма может превысить три миллиарда долларов.

Компенсация для Украины

В минувший вторник «Дружбу» обсуждали украинская «Укртранснафта» и «Транснефть». Тема также была связана с компенсацией затрат на вытеснение некондиционной нефти с трубопровода «Дружба».

«Четырнадцатого мая в рамках шестого заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе российская «Транснефть», венгерская Группа MOL, словацкая Transpetrol и «Укртранснафта» рассмотрели вопросы компенсации дополнительных расходов на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти с нефтепровода «Дружба», — цитирует «Прайм» сообщение украинской компании в Facebook.

Как заверяет компания, стороны согласовывают дополнительный договор к уже существующему соглашению. Суть его в том, что будет происходить расчет, который  определит сроки и условия компенсации дополнительных расходов «Укртранснафты».

«Сейчас компания освободила одну нить нефтепровода «Дружба» от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода», — пишет компания. Здесь же говорится о том, что полная прокачка некондиционной нефти с Украины в Венгрию и Словакию по «Дружбе» может занимать от 4 месяцев до полугода.

Увольнение президента «Транснефти»?

Подобные события не исключают версии, что председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев будет уволен. Со своей стороны в российском правительстве отказались комментировать эту ситуацию. «Мы не комментируем это», — заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, что ранее в «Транснефти» признали факт повышенного содержания хлоридов в нефти. Со своей стороны Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идет транзитом в Евросоюз, приняли решение остановить ее прием.

В первых числах мая, отвечая на вопрос о возможной отставке Токарева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что во время заседания правительства министр энергетики Александр Новак представил доклад о качестве нефти, которая поступает из России в Белоруссию по «Дружбе». Однако в этом выступлении «не было никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти» или компании».

Готовы заплатить

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК заявил  СМИ, что "Транснефть", оператор нефтепровода "Дружба", готова покрыть причиненный экспортерам ущерб.Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил , что полная оценка ущерба в результате загрязнения нефти в трубопроводе может занять до месяца. Министр считает, что ущерб в целом может составить не более $100 млн.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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