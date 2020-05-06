Как в Китае. Россиянам могут раздать ваучеры на товары первой необходимости 380 0 Экономика

В России предлагается ввести цифровые ваучеры на покупку товаров первой необходимости. По мнению экспертов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), это поможет восстановлению экономической активности и поддержит пострадавшие от кризиса слои населения. Мера рассматривается как альтернатива прямой раздаче денег, в которой власти отказывают россиянам.