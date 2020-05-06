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Как в Китае. Россиянам могут раздать ваучеры на товары первой необходимости
6 Мая 2020 380 0 Экономика
В России предлагается ввести цифровые ваучеры на покупку товаров первой необходимости. По мнению экспертов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), это поможет восстановлению экономической активности и поддержит пострадавшие от кризиса слои населения. Мера рассматривается как альтернатива прямой раздаче денег, в которой власти отказывают россиянам.
Ваучеры на самое необходимое
- Вместо раздачи живых денег россиянам предлагают выдать «квазиденежную форму» с ограниченной покупательской способностью – иными словами, ваучеры на самые необходимые товары. Такую идею выдвинули в агентстве «Национальные кредитные рейтинги».
- В НКР подчеркивают, что систему срочных ваучеров применяли власти Китая. В частности, чтобы обеспечить социальную защиту в отдельных провинциях и городах. На ваучеры начисляли баллы с определенным сроком действия (как правило, одна неделя). Поэтому их нельзя было использовать в качестве средства накопления. При этом на них можно было приобрести только самые необходимые товары из списка.
- В России тот же подход может помочь восстановить экономическую активность в начальный период после карантина. При этом сам период восстановления может затянуться на месяцы, предупреждают эксперты. Роспотребнадзор настаивает на трех этапах выхода из карантина. Президент Владимир Путин тоже считает, что торопиться с выходом из режима ограничений не стоит.
- Реализовать ваучерную систему на цифровом уровне позволит современное развитие цифровых технологий в России, убеждены эксперты. При этом поддержка граждан необходима, поскольку россияне продолжат сокращать расходы, а это значит, что восстановления до докризисного уровня будет долгим. Так, например, по данным опроса российских компаний, 90% из них столкнулись с падением спроса. Упали и налоговые сборы – по данным Налоговой службы, падение составило 30% в апреле.
- Ваучеры позволят стимулировать потребительский спрос со стороны широких слоев населения, за исключением богатых россиян и тех, кто получает адресную социальную помощь.
- Авторы идеи считают, что ваучеры лучше «вертолетных денег», поскольку раздача денег ведет к увеличению дефицита бюджету, инфляционным и курсовым рискам (из-за спроса на валюту как защитный актив). Если срочные ваучеры будут введены в России, 20% от начисленных баллов будут сгорать, а это значит, что нагрузка на бюджет будет снижена.
- Другую альтернативу поддержки россиян в кризис предложил зампред комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов. Россияне, лишившиеся заработка из-за самоизоляции, должны отправиться на общественные работы, считает депутат. По его мнению, это позволит им платить зарплаты, если на их предприятиях «работа стоит».
- Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему правительство не будет выдавать россиянам деньги напрямую, чтобы поддержать их в кризис.
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