«Как так может быть?» Путин возмущен ценами на бензин, но это ничего не поменяет 1407 3 Экономика

На встрече с кабинетом министров президент России Владимир Путин выразил свое удивление в связи с тем, что в России дорожает бензин. И это при том, что цены на нефть сократились больше чем в два раза: с 65-70 долларов за баррель до менее чем 30 долларов. «Как так может быть?» – спросил у министров Путин. Старые «новые» представители кабинета министров боролись с ростом цен на топливо в конце 2018-го и начале прошлого года. Тогда они придумали «демпферный механизм», который компенсировал из федерального бюджета «потери» нефтяных компаний от продажи топлива на внутреннем рынке. Компенсации достигали 800 млрд руб. в год. Но за год цены на топливо для россиян российские же компании все равно подняли. При этом во всем мире цены снижались.