«Как так может быть?» Путин возмущен ценами на бензин, но это ничего не поменяет
На встрече с кабинетом министров президент России Владимир Путин выразил свое удивление в связи с тем, что в России дорожает бензин. И это при том, что цены на нефть сократились больше чем в два раза: с 65-70 долларов за баррель до менее чем 30 долларов. «Как так может быть?» – спросил у министров Путин. Старые «новые» представители кабинета министров боролись с ростом цен на топливо в конце 2018-го и начале прошлого года. Тогда они придумали «демпферный механизм», который компенсировал из федерального бюджета «потери» нефтяных компаний от продажи топлива на внутреннем рынке. Компенсации достигали 800 млрд руб. в год. Но за год цены на топливо для россиян российские же компании все равно подняли. При этом во всем мире цены снижались.
Вернуть на прежний уровень!
- Во время совещания с членами правительства в Кремле глава России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин. Обращаясь к членам кабмина, глава страны заявил: «У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, зимнее – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?».
- По словам Путина, стоимость нефти упала в два раза, а рост цен на топливо вдвое опередил инфляцию. В итоге глава государства выдвинул требование, чтобы профильные министерства взяли на контроль цены на нефтепродукты, а также сохраняли стоимость бензина на прежнем уровне.
- «Ладно, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» – цитирует РБК Путина.
«Инструмент» не сработал?
- Недавно заместитель министра финансов Алексей Сазанов говорил о том, что падение нефтяных цен не окажет никакого влияния на стоимость бензина – ни в сторону удорожания, ни в сторону удешевления. Аналогичную точку зрения выдвигал и глава Минэнерго Александр Новак, заявивший о том, что обвал цен на нефть не будет отражаться на цене бензина. Он объяснял, что суть в том, что в России есть инструмент, позволяющий «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».
- Напомним, что два года назад, после взлетевших цен, российское правительство сначала решило их заморозить, а после запустить механизм, который помог бы стабилизировать доходы компаний и цен на АЗС. Речь идет о демпфере – сумме, которая составляет 65-68% расчетной премии – ее нефтяники получают при продаже топлива на внутреннем или экспортном рынке.
- В первом случае демпфер отрицательный: зарабатывая на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, нефтяники перечисляют часть этой премии (демпфер) в бюджет. Если за рубежом цены на бензин выше, государство, наоборот, выплачивает компаниям часть компенсации за то, что они сдерживают цены на внутреннем рынке и недополучают доходы. В 2019 году из бюджета нефтяные компании получили более 800 млрд руб. в качестве «компенсации».
Сколько стоит бензин
- Девятого марта, после того как провалились переговоры стран ОПЕК+ о новом сокращении объемов добычи сырья, произошло резкое обрушение мировых цен на нефть. В итоге баррель нефти Brent рухнул в этот день на 24,1%, а 16 марта впервые с февраля 2016 года опустился ниже 30 долларов. В итоге меньше чем за две недели баррель нефти Brent рухнул больше чем на треть, а за два месяца – более чем вдвое (8 января было почти 72 доллара).
- При этом цена бензина на заправках практически не изменилась. Как сообщали в Московской топливной ассоциации, 16 марта средняя стоимость литра АИ-95 на московских АЗС в сравнении с 2 марта даже поднялись на 3 коп.
- Согласно данным Росстата, на 10 марта в среднем по России цена литра АИ-95 находилась на уровне 45,93 руб., что на 1 коп. больше, чем на неделю раньше.
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А ВВП в кремле тоже вместо мебели, моль никто не слушает и не замечает, хоть лоб себе разшиби.
Царя никто не слушает всем по...уй
ВОР не знает, почему у Друга Сечина ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕНЬ ? Потому и бензин дорогой