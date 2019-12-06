Как российская журналистка влюбилась в Азербайджан

Главный редактор Russian Business Guide, известный общественный деятель и писатель Мария Суворовская рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, о чем будет ее новая книга, презентация которой состоится в эти выходные.

«Первый раз приехав в Азербайджан в 2012 году, я сразу влюбилась в это теплое, уютное, гостеприимное место, в котором живут потрясающие, отзывчивые, открытые люди. В Баку мне хорошо, уютно, комфортно. У меня нет ощущения, что я приезжаю в чужую страну. Я так много раз прилетала в Баку, что, когда я спускаюсь с трапа, у меня такое ощущение, что я дома», – именно с этого признания началась беседа с Марией Суворовской, которая в свой день рождения, 8 декабря, презентует уже вторую книгу, посвященную Азербайджану.

«В Азербайджане ярко, вкусно, интересно, здесь всегда хорошая погода и замечательное настроение. В Баку, и в Азербайджане в целом, не покидает ощущение праздника, появляется неиссякаемый оптимизм, который хочется направлять в проекты, в творчество», – рассказывает писательница историю появления своих книг.

Первая их них, посвященная в первую очередь азербайджанским женщинам – «Качели над Каспием» – в этом году была переведена на азербайджанский язык. А сейчас уже поступил запрос на ее издание для Азербайджана на русском. «Русскоязычных читателей в Азербайджане оказалось очень много. Весной мы представили книгу в переводе на азербайджанский язык. Тираж очень хорошо разошелся, но мне стали звонить, писать читатели, с просьбой прислать в Баку книги на русском языке, – объясняет писательница. – Обращались из сети магазинов «Али и Нино», других книжных. Как оказалось, бакинцы часто спрашивают книгу именно в русском варианте. Для меня, как для россиянки, это очень важно, так как я считаю, что язык − это то, что связывает народы».

Не случайно одно из первых определений, которая Мария Суворовская дает Азербайджану – это «вкусно». С национальной кухней тесно связана первая книга российской писательницы: каждая глава названа азербайджанским блюдом и заканчивается его рецептом. «И мне стоит больших усилий не превращать каждую поездку в Азербайджан в гастрономический тур», – признается она. А вторая книга Марии Суворовской - «Дом у виноградника» - связана с виноделием. «Это история осознанной и зрелой любви, совсем другой, нежели в «Качелях над Каспием». Очень надеюсь, что уже в следующем году эту книгу мы привезем и презентуем в Азербайджане. А прочитать электронную версию, я думаю, мои драгоценные, дорогие азербайджанские читатели смогут уже в декабре», – рассказывает писательница.

Между тем, книги – не единственный творческий проект, который связывает ее с Баку. В этом году у Марии Суворовской вышло целых два клипа по песням на собственные стихи. Съемки велись в азербайджанской столице в творческом тандеме с Рустамом Зейналлы.

«Чем больше появлялось проектов, связанных именно с Азербайджаном, тем больше мне хотелось петь, писать, говорить о Баку, – вспоминает о совместной работе Мария Суворовская. – Благодаря Саадет Караевой мы познакомились с певцом Рустамом Зейналлы, и пришла идея написать песню «Я дышу Баку». Я написала стихи, а музыку − известная певица, участница «Фабрики звезд − 3» Леся Ярославская, аранжировку сделал Рустам Зейналлы. Мы записали очень красивый клип на эту песню. На этом наше сотрудничество с Рустамом не закончилось, совсем недавно мы выпустили песню «Волга впадает в Каспий» и сняли новый одноименный клип. Мы уже представили клип в средствах массовой информации, а песню − на радиостанциях Азербайджана, и они были очень хорошо встречены аудиторией».

А в ближайших планах Марии Суворовской – экранизация ее первой книги, посвященной Азербайджану. «Чем больше читателей у книги «Качели над Каспием», тем большая аудитория просит снять фильм по ее мотивам. Эта идея сейчас прорабатывается, и нам очень хочется воплотить ее в реальность. Я не уверена, что это будет в ближайший год, но, во всяком случае, первые шажки сделаны: есть идея, есть актеры, которых мы хотим снять в этом фильме, и которые предварительно дали согласие. Так что я думаю, что такая на данный момент далекая, практически фантастическая идея все же будет реализована», – надеется писательница.