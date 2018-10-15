Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Каждый из нас сталкивался с предложениями кэшбэк на различных сервисах. Предлагают подобную услугу и российские банки, отдавая часть комиссии своим пользователям. Так кажется на первый взгляд. Процентные начисления приходят на дебетовую или кредитную карту. Разберемся, насколько выгодно для рядового пользователя банковскими услугами приобретение карты с кэшбэком.

Принципы работы системы

Подключение опции к вашей карточке означает, что программа кэшбэк будет возвращать часть потраченных при покупке денег обратно. Подключить функцию к уже существующей карте можно в банкомате, приложении или в одном из офисов кредитного учреждения. Есть категория карт, которые уже выпускаются с таким предложением, и кэшбэк нельзя изменить или отключить.

Банковская карточка с кэшбэком для путешественников дает одну милю за каждые потраченные 60 руб. Для того чтобы накопить на бесплатный билет до населенного пункта, расстояние до которого равно 15000 миль, вы должны потратить 90000 руб. за год или 7500 руб. ежемесячно. Вам это выгодно?

Не стоит путать кэшбэк с бонусной или дисконтной программой, подразумевающей зачисления баллов, которые нельзя потратить в других местах или обналичить. В отличие от этих программ, кэшбэк возвращается реальными деньгами, которые можно тратить на все что угодно, но только в пределах условий программы.

Банковский кэшбэк начисляется следующим образом:

Приобретение у магазина-партнера товара или услуги при помощи оплаты банковской картой с cashback.

Торговая марка перечисляет ваши деньги Банку, в котором зарегистрирована пластиковая карта определенного типа.

Спустя месяц кредитное учреждение переводит на ваш бонусный или обычный счет накопившиеся баллы cashback.

История возникновения системы кэшбэк

Понятие «кэшбэк» означает возврат определенного количества процентов от стоимости товара или услуги (от английского cashback, что означает возврат наличных средств).

Целью появления данной системы послужило расширение клиентской базы и стремление привлечь покупателей, переманивая их у конкурентов. Еще одна цель – повысить доверие к магазину или бренду. Еще 30 лет назад это слово абсолютно не имело отношения к бонусам и скидкам. Тогда уже существовали банковские карты, но обналичивание денег оставалось проблемой. И чтобы получать наличные купюры, покупатели пользовались услугой кэшбэк, то есть они оплачивали стоимость товара с наценкой, которую получали купюрами.

В то время банковские карты оформлялись неохотно и, чтобы увеличить оборот безналичных средств кредитного учреждения, в середине девяностых годов решили возвращать часть потраченных средств обратно на счет клиента. В связи с этим возросла популярность пластиковых карт и самой услуги кэшбэк.

Процент кэшбэка равен 1-10% от стоимости покупки. На сумму перечисления влияют тип магазина, потраченная сумма и категория товара. Согласно опросу пользователей, кэшбэк зарекомендовал себя намного эффективнее сезонных скидок и всевозможных бонусных программ по той причине, что люди могут тратить деньги на свое усмотрение, а не на очередное предложение магазина-партнера.

Что предлагают российские банки

С системой кэшбэк работают следующие банки Российской Федерации: Сбербанк, Русский Стандарт, Альфа Банк, Первомайский, Тинькофф, ВТБ, Уралсиб, Ренессанс Кредит, Банк Открытие, Хоум Кредит.

При выборе кредитнго учреждения обратите внимание на следующие элементы:

1. Выбирайте карту со льготным периодом, так как вы можете наткнуться на предложение невыгодной пластиковой карты с высокими процентами по кредиту.

2. Прежде чем выбрать карту с кэшбэком, соизмеряйте свои доходы с тратами. Если вы ежемесячно тратите более 30000 руб., вам подойдут «Премиум» варианты. Кэшбэк на них, как правило, составляет от 7 до 15%. Также даются дополнительные скидки на товары и услуги. Абонентская плата за такую карту составляет 400–700 руб. в месяц.

3. Узнайте лимит карты. Его размер указан в договоре. Так вы будете осведомлены о базовой сумме приобретенных товаров и услуг, за которые вам начислят вознаграждение.

4. Приобретая карту с кэшбэк, большинство пользователь думают, что за все покупки им будут начислять часть стоимости приобретенных товаров обратно в виде рублей. Это ошибочное мнение. Разные банки имеют определенных партнеров. Кэшбэк будет начисляться лишь от этих компаний.

В чем состоит выгода банка от начисления кэшбэк клиентам?

Увеличение оборота безналичных и наличных средств, рост активности клиентов влияет на экономические показатели банка. Одновременно с подключением кэшбэк банку удается предложить клиентам дополнительные платные услуги. За счет ежегодной абонентской платы повышаются доходы кредитного учреждения. Люди, увлекающиеся бонусными программами, начинают тратить больше денег – берут кредиты и уходят в минус. Соответственно, доход от ставок по кредиту растет. Банки могут платить клиенту не деньгами, а баллами, которые принимают магазины-партнеры. Например, повсеместно распространена акция «спасибо» от Сбербанка.

Зачем банки дают кэшбэк

Средний размер кэшбэк составляет 1,5%. Однако очень часто можно столкнуться с предложением банка о возврате от 5 и даже до 20–30%. Наверное, все слышали о двойном кэшбэке. Чтобы его получить, нужно хорошо постараться. Не все будут «заморачиваться» до такой степени.

Так за счет каких средств идет кэшбэк, и кто оплачивает эту услугу?

Естественно, банки никогда не будут работать себе в убыток. Есть множество причин, по которым банки делают заманчивое предложение для клиентов. Условно позицию кредитных учреждений по кэшбэк можно охарактеризовать как метод «кнута и пряника». Клиента привлекают высоким размером кэшбэка, применяя при этом различные уловки и скрытые условия. В результате реально получаемый возврат будет в несколько раз меньше заявленного.

Выгода банку от кэшбэка нередко оборачивается подвохом для клиента. Обычно большие проценты предлагают партнеры, чтобы привлечь к своей продукции внимание. В этом им помогает кредитное учреждение за вознаграждение. На предлагаемые товары уже наложена большая наценка. Что же получается? Возвращая средства клиенту, магазин фактически ничего не теряет. То же самое касается и банка.

Можно сравнить возможность выдачи карт с функцией возврата с рекламным продвижением услуг. Именно на «халявщиках» банк экономит огромные средства, которые он мог бы потратить на рекламу. Возврат за покупки по безналу ловко заставляет людей оставлять средства на карте, чтобы получать за это кэшбэк. В результате банки сохраняют на своих счетах огромные средства, прокручивая их и получая дополнительную прибыль.

Банк рассчитывает, что клиенты, которых прельстила небольшая выгода от кэшбэк-карт, сделают этот банк своим основным кредитным учреждением. То есть, отнесут собственные средства на счет или возьмут кредит, а еще будут пользоваться дополнительными услугами.

Получается, что банку выгодны все операции, которые клиент будет проводить по картам, не снимая наличные деньги. Поэтому он обещает кэшбэк, который можно снять лишь в конце месяца. В результате банки не только оптимизируют свои расходы по выплате кэшбэка, но и сводят их к нулю, и даже получают прибыль, прокручивая деньги своих клиентов.

Подвох в том, что это еще не все

Абсолютно все банки имеют месячный лимит возвращаемых средств. Существует ограниченная сумма в пределах нескольких тысяч. Чем выше кэшбэк, тем ниже лимит.

Еще одно условие – если вы не потратите определенную сумму в течение оговоренного периода, то не рассчитывайте на обещанный кэшбэк.

Далее – если вы не вовремя закроете карточный счет или снимите часть денег ниже пороговой суммы, кэшбэк вы также не получите.

Забудьте о начислении процентов, если у вас появилась малейшая задолженность по кредиту. За просрочку по кредитам банк может аннулировать весь кэшбэк.

В договоре четко прописано, что при начислении кэшбэк округление происходит в меньшую сторону. Этим грешат все кредитные организации, что позволяет им снизить реальные выплаты на десятки процентов.

Открывая банковскую карту с кэшбэком, внимательно ознакомьтесь с условиями договора и выберите оптимальный для вас вариант. Возможно, вам удастся не накупить массу ненужного барахла от партнеров.