Как может изменить мир новый виток гонки вооружений?

Крупнейшие страны мира тратят огромные деньги на содержание своих армий и разработку новых систем вооружений. Зачем это надо? Кто и против кого собирается воевать? Какой военный потенциал объективно необходим каждой стране?

Военные доктрины

Ответ на все эти вопросы должен давать документ, который называется «военная доктрина». Кто-то может подумать, что разработкой этой доктрины, коли она военная, должны заниматься генералы и стоящий за ними военно-промышленный комплекс. Но это не так. Все эти уважаемые люди и организации должны выступать только в качестве экспертов. Так же как дипломаты из Министерства иностранных дел, политики, экономисты и много других специалистов.

И вот после приведения всех их, зачастую очень разных точек зрения к единому знаменателю, и принимается та самая военная доктрина. Она определяет, какого типа опасности угрожают стране, и какими способами им можно противостоять. Чтобы минимизировать «расходы на войну» и направить высвободившиеся средства на нужды развития экономики и повышения уровня жизни населения.

Гонка вооружений

Но, это все теории. А на практике, практически во всех странах мира, включая США, лобби военно-промышленного комплекса и генералы сочиняют всякие страшилки, для получения максимального финансирования на разработки новых систем вооружений. Зачем и кому они нужны – непонятно. США и Россия и так могут уничтожить себя и весь мир с запасами уже существующего, ядерного оружия и системами его доставки.

Но, нет. Неймется.Да, есть «сомнительные» режимы, типа Ирана или КНДР. Но противостоять им ведущие державы мира могут и без создания новых систем вооружений.

Китай стоит в стороне. Да, он обладает ядерным оружием и одной из самых больших армий мира. И экономика у него– вторая в мире к тому же высокотехнологичная. Но Китай – очень прагматичная страна и привыкла играть «в долгую». Поэтому представители КНР практически никогда не высказываются (в том числе, в ООН) по поводу политических конфликтов, происходящих вне зоны их интересов. А вот там, где эти интересы есть - Южно-Китайское море, Гонконг, Тайвань – ведут себя последовательно и жестко. При этом, обладая огромным финансовым и технологическим потенциалом, вкладывают огромные средства и в разработку новых систем вооружений и в освоение космоса. Но в силу своей прагматичности Китай вряд ли пойдет на открытый вооруженный конфликт с Россией или Америкой. Вот такой расклад.

Ядерный потенциал

Но гонка вооружений продолжается. И сегодня выходит на новых этап после разрыва американцами договора ДРСМД. Зачем? Непонятно. Ведь США уже с тем, что у них есть, могут уничтожить всю, например, иранскую армию без применения ядерного оружия. А с ядерными державами, обладающими сравнимым по величине ядерным потенциалом, прежде всего с Россией, они воевать никогда не будут – понимают же, что себе дороже.

Многим экспертам представляется, что уже исчерпан потенциал развития так называемой «ядерной триады» – межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, базирующиеся на атомных подводных лодках МБР и стратегические бомбардировщики.

И все же американцы разворачивают проект создания стратегического бомбардировщика нового поколения В-21, хотя все это кажется достаточно бессмысленным.

И не только США, но и все ведущие военные державы мира сегодня модернизируют и совершенствуют существующие системы вооружений – от стратегических до тактических. Более того, они разрабатывают принципиально новые системы, которые, в перспективе могут стереть грань между стратегическим и тактическим оружием.

И это очень опасно. Потому что все и всегда понимали – в ядерном конфликте не будет ни победителей, ни побежденных. Погибнет вся человеческая цивилизация и все живое на Земле.

Видимо, поэтому сейчас дело идет к созданию «безопасных» для планеты методов уничтожения потенциального противника. И об этом мы расскажем в следующих публикациях.