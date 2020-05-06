Каждому третьему нечем платить по кредитам. Россияне лишились работы и доходов 267 0 Экономика

Порядка 30% заемщиков в России отказались платить по кредитам в апреле из-за потери работы, а еще 40% объясняют трудности с погашением долгов падением доходов. «Нерабочий месяц» и продолжение карантинных мер в мае сильно ударили по платежеспособности россиян, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Банки могут потерять до 11,5 трлн руб. активов.