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Каждому третьему нечем платить по кредитам. Россияне лишились работы и доходов
6 Мая 2020 267 0 Экономика
Порядка 30% заемщиков в России отказались платить по кредитам в апреле из-за потери работы, а еще 40% объясняют трудности с погашением долгов падением доходов. «Нерабочий месяц» и продолжение карантинных мер в мае сильно ударили по платежеспособности россиян, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Банки могут потерять до 11,5 трлн руб. активов.
Потеря работы и доходов
- Согласно данным Центробанка на 24 апреля, 1 млн заемщиков обратились в банки с просьбой предоставить отсрочки или послабления по взятым кредитам. Рассмотрено было чуть больше 800 тыс. заявок. Реструктуризации добились 54,9% клиентов, а кредитных каникул – 55% от числа заявителей. Отсрочку по кредитам получили 170,1 тыс. россиян, что составляет всего 17%.
- По прогнозу агентства Moody's, 20% кредитов, выданных российскими банками, могут стать проблемными из-за карантина. Это 11,5 трлн руб. по состоянию на 1 марта. По подсчетам Центробанка, 19 трлн руб. банки выдали уязвимым к кризису заемщикам – физическим лицам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших отраслей.
- Банки предлагают заемщикам три типа поддержки: кредитные каникулы (106-ФЗ от 3 апреля), которые дают отсрочку в случае потери работы или сокращения дохода на 30%, но при определенной сумме кредита; ипотечные каникулы (76-ФЗ от августа 2019 года), которым могут воспользоваться ипотечные заемщики с суммой кредита не выше 15 млн руб.; собственные программы банков – отсрочка и реструктуризация.
- По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в апреле на 10% выросла доля тех, кто отказывается платить по кредитам из-за финансовых трудностей. Если в апреле прошлого года только 18% отказников объясняли трудности потерей работы, то в апреле 2020 года их уже 30%.
- В Сбербанке подтверждают: потеря работы или сокращение дохода становятся причиной отказа внести платеж по кредиту. Клиенты ВТБ допускали просрочки по выплатам, так же ссылаясь на пандемию коронавируса и ее последствия. От 20 до 50% должников заявили о потере работы или ее отсутствия в режиме самоизоляции. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка назвал пандемию причиной просрочки или невозможности внести очередной платеж. В «Ренессанс Кредите» отметили рост заявлений о невозможности погасить долг на 17% по сравнению с февралем и мартом.
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