Качество жизни. Как в Орловской области решают жилищные проблемы и создают рабочие места?

Завтра 27 ноября, с 10 до 15 часов в Москве в здании ТПП РФ на Ильинке,6 пройдет День Орловской области. О том, какие условия для бизнеса и для жизни созданы сегодня я этом регионе, расскажут и наглядно продемонстрируют представители областной администрации и объединений предпринимателей.

Власти Орловской области, в которой сегодня проживает 739,5 тыс. человек, свои главные задачи видят в повышении качества жизни, уровня доходов, здоровья и благосостояния, решения насущных проблем каждого жителя области,

Для того чтобы решить проблему нехватка жилья в регионе активизируют жилищное строительство.

В январе-августе 2019 года в Орловской области введено в эксплуатацию 134,7 тыс. кв. метров жилой площади, а к концу года данный показатель достигнет 297 тыс. кв. метров. Темп роста составит 102,4 % к уровню 2018 года. Планируется, что в 2020 году новый жилой фонд в регионе достигнет отметки 331 тыс. кв. метров, превысив показатели строительства текущего года на 11,4%.

При этом более тысячи квадратных метров застройщиками будет безвозмездно предоставлено администрации области для последующего распределения среди льготников и очередников, в том числе переселяемых из аварийного жилищного фонда.

В текущем году на расселение граждан направлено 157 млн рублей.

А до сентября 2025 года власти планируют предоставить новые квартиры трем тысячам орловцев, расселив 137 многоквартирных домов и направив на эти цели более 1,5 млрд рублей бюджетных средств.

Для решения проблемы доступности жилья в бюджете области на 2019 год выделено 20 млн рублей,так что у граждан появилась возможность взять ипотечный кредит со ставкой от 6,7%.

Получить ипотечный кредит по сниженной до 5,8% ставке могут десять категорий граждан.

Перечень льготников включает жильцов аварийного фонда, ветеранов боевых действий, инвалидов, а также отдельные категории работников бюджетной сферы, семьи с маленькими детьми.

Одновременно в регионе ведется строительство социальной инфраструктуры – открываются новые детские сады и ясли, планируется как строительство образовательных учреждений, объектов культурного досуга.

Немало усилий направляется на формирование комфортной городской среды.

В 2018 году Орловская область заняла 11 место в рейтинге субъектов РФ, составленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Немало усилий направлено на сохранение здоровья жителей области, организацию доступности медицинского обслуживания не зависимо от места проживания пациента. В регионе уже создана единая электронная база данных. Планируется закупить 27 медицинских автомобилей до конца этого года.

К 2021 году откроются около 30 фельдшерско-акушерских пунктов.

При этом реализуется программа по увеличению численности врачей-специалистов на 8,4% (до 3145 человек), средних медицинских работников – на 11% (до 8633 человек). Продолжается оснащение медицинских учреждений новой современной техникой. До конца года в больницы будут доставлено современное оборудование на сумму свыше 117,3 млн рублей.

Что касается уровня жизни, то согласно статистике первую половину текущего года рост номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 103,9% к сопоставимому периоду прошлого года. А зарплата среднестатистического орловца за 8 месяцев 2019 года на 6 % превысила свой прошлогодний размер.

Областные власти разработали ряд мер для ускорения роста реальных доходов и снижения уровня бедности орловцев. Он включает индексацию социальных выплат, оказание социальной помощи нуждающимся гражданам и ежегодную регулировку минимального размера оплаты труда по уровню величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

По итогам реализации данных мер планируется снизить долю населения региона с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,7% в 2018 году до 12,9% в 2019 году.

В Орловской области удалось стабилизировать уровень безработицы - как и годом ранее, он составил 0,8 %. По данным на 1 октября 2019 года в регионе зафиксировано свыше 3 тысяч официально зарегистрированных безработных. При этом в январе-сентябре 2019 года создано 1340 новых рабочих мест, из них 783 в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.

В целом к концу 2019 года ожидается создание свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

При этом планируется, что малые предприятия примут порядка 500 новых сотрудников. Ведь власти Орловской области разработали и реализуют ряд мер поддержки предпринимателей региона. До 3 % уменьшена ставка по кредитам для бизнесменов, создающих новые рабочие места сфере малого предпринимательства Данная мера уже принесла первые результаты - с начала этого года новые рабочие места получили 95 человек.

В регионе активно развиваются микрофинансовая и гарантийная организации .

Их капитализацию увеличили на 25 млн. рублей для того чтобы предоставить бизнесменам существенные госгарантии по банковским кредитам в сумме до 30 млн. рублей.

Власти региона предоставляют собственные гарантии бизнес-сообществу, помогая решить проблему недостаточности залогового обеспечения. Планируется, что до конца года под обеспечение администрации будет выдано займов на общую сумму порядка 500 млн рублей.

Бизнесу предоставляются серьезные преференции при получении льготных кредитов. Льготы при кредитовании могут получить начинающие бизнесмены, экспортеры и предприниматели, которые являются многодетными родителями, если их предпринимательская деятельность осуществляется в приоритетных отраслях экономики региона, а максимальная сумма кредита на инвестиционные цели увеличена до 5 млн. рублей.

Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии «Орловская область – территория сотрудничества» можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1