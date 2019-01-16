Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Одной из важнейших характеристик личности, очень сильно влияющей на качество нашей жизни, является гендерная принадлежность – маскулинность, феминность или андрогинность. Это социальные модели поведения и взаимного восприятия личности и общества.

Маскулинность подразумевает высокую социальную активность, стремление конкурировать и побеждать, стремление к постоянному движению вверх в социальной иерархии, постоянный поиск подтверждений своей значимости в обществе. И не важно, кто вы биологически, мужчина или женщина. Маскулинность, как и другие виды гендерной принадлежности, с полом напрямую не связаны. Они связаны со следованием той или иной социальной модели.

Феминность подразумевает опору на внешние ресурсы, стремление сузить рамки существования, создать свою «капсулу безопасности», потребность украсить и обустроить свой контролируемый мир, сильный страх одиночества. При этом феминная личность отлично владеет способами организовать поступление ресурсов извне.

Андрогинность – это способность личности реализовывать как маскулинные, так и феминные стратегии. В патриархальных обществах гендерные роли разделяются довольно жестко, но чем больше общество стремится достичь равенства полов, тем чаще проявляется андрогинность. Если мы хотим от своего партнера, чтобы он был успешным и обеспеченным, но при этом мог выслушать и посочувствовать – это как раз запрос на проявление андрогинности.

Как в нашем обществе у детей формируются гендерные модели?

«Ну что ты плачешь, как девчонка?» – говорят мальчику. Девочка должна быть красивой и аккуратной. «Ну, зачем ты лезешь на дерево, платье порвешь!» - учат девочку. Но вот, что интересно – если девочка ведет себя, как мальчик, ей говорят: «У, пацанка!» – и улыбаются. Если мальчик возьмет куклу, чтобы поиграть, взрослые кривятся и делают все возможное, чтобы отвлечь его машинками. То есть маскулинное поведение у девочки социально допустимо, а феминность у мальчика – запретна. И это приводит это к очень интересным последствиям. Важно понимать, что человек по своей природе – примат, пусть и вышедший в существенной степени из-под влияния эволюции, но, тем не менее, по оценке многих специалистов, львиная доля наших поведенческих стереотипов обусловлена влиянием инстинктивных программ. А у приматов в большинстве случаев превалирует генетически закрепленная модель «доминантный самец – подчиненная самка», хотя, истины ради отметим, что у некоторых видов присутствуют и иные генетически закрепленные модели.

Что же происходит, когда пару создает женщина с ярко выраженной маскулинной гендерной моделью?

Инверсионная пара-перевертыш с доминирующей женщиной. Но ведь мужчина в нашем обществе не может проявлять феминные качества, это под запретом. И выход здесь один – если мужчина в подчиненном положении при доминирующей женщине, он может быть только в роли ребенка, «мать-ребенок» это принятая обществом система доминирования-подчинения. А потом мы говорим, что в нашем обществе перевелись настоящие мужчины и что современные представители мужского сообщества инфантильны до старости. В данной ситуации очевидно действие принципа системности. Функционирование одного элемента определяется тем, как ведет себя другой. И если рядом с вами мужчина инфантилен и вся ответственность за принятие и реализацию решений ложится на вас – посмотрите, а как же вы себя ведете, какую модель реализуете, чтобы получить в результате тот стереотип парного поведения, который вас по каким-то причинам не устраивает?

Давайте понаблюдаем за тем, как гендерные модели формируются обществом и отражаются затем на наших жизнях. Все бывали на свадьбах, видели, как молодым предлагают пройти различные конкурсы, которые определят, кто в семье будет главным – кто больше хлеба откусит, кто за расстеленное полотенце первым шагнет и так далее и тому подобное. То есть жениха и невесту провоцируют на выстраивание в семье иерархической системы. А выстраивание иерархии – это один из ключевых признаков функционирования системы по маскулинному типу. Но ведь на свадьбе это не происходит впервые в жизни, это лишь отражение процессов, происходящих в обществе. А это означает, что девочек у нас воспитывают изначально с настроем конкурировать, завоевывать позиции, «уничтожать» противника. То есть психологических мужчин. И вот в брак вступают мужчина биологический и мужчина психологический. Которые будут биться за лидерство по определению. А теперь ответьте на вопрос, почему у нас по статистике на 10 браков до 8 разводов? А дальше еще интереснее – если пара худо-бедно справляясь с конфликтами, решает завести ребенка. А в системе ценностей женщины, которая воспитывалась как маскулинный член общества, ценность материнства стоит на двадцать пятом месте. А ценность социальных достижений – на одном из первых. А рождение ребенка – это минимум три года полного или частичного выключения из гонки за социальными призами. И что тогда? Тебя однозначно обойдут. И женщина вынашивает ребенка на фоне жесткого внутреннего конфликта. Итог – у нас большая часть беременностей протекает с проблемами, от банального токсикоза, который, собственно, уже и не считается патологией беременности, хотя по факту таковым является, до проблем, например, с невынашиванием. Безусловно, маскулинизация – лишь одна из причин проблем с беременностями, никто не сбрасывает со счетов влияние экологических проблем или неправильного питания, но влияние маскулинизации, тем не менее, очевидно.

Как мы уже упоминали, девочек в нашем обществе зачастую воспитывают в маскулинной гендерной модели, нацеливая на конкуренцию, борьбу, преодоление препятствий, «уничтожение» противника. И именно с этим набором убеждений и ценностей женщина вступает в жизнь и реализуется в социуме. Давайте сначала попробуем разобраться, а почему же это произошло?

Почему вдруг женщина перестала быть феминной женщиной?

Разгадка кроется в экономической сфере. Чуть более ста лет назад произошла технологическая революция, которая имела несколько важных для нас последствий. Во-первых, в большинстве случаев на производстве превосходящая физическая сила мужчин утратила свою значимость. Во-вторых, стала бурно развиваться сфера услуг и экономике понадобились дополнительные рабочие руки. И экономические потребности общества нанесли удар по патриархальной семье, в которой модели были четко разделены на феминные у женщин и маскулинные у мужчин. Семья перестала быть условием выживания. И женщина вышла в социум. Но в обществе не было успешных моделей поведения, нацеленных на достижение социально и экономически значимых результатов, основанных на феминной модели поведения. Женщина до этого момента в подавляющем большинстве случаев взаимодействовала с обществом опосредованно, в основном через мужа. И логично предположить, что женщины начали копировать мужскую модель поведения. И продолжается это по сей день. Но копии чрезвычайно тяжело конкурировать с оригиналом. Очень затратно. И женщины за социальный успех платят очень дорого – мы уже говорили о проблемах с беременностями, о разводах, список можно продолжить. В нем будет и здоровье, и ощущение удовлетворенности жизнью и многое другое.

Означает ли это, что женщина, следуя своей природе, не может быть социально успешна?

Отнюдь нет. Во многих профессиях успех способны принести чисто феминные стратегии и природные женские качества – отзывчивость, заботливость, терпеливость, умение сочувствовать. А также мы говорили об андрогинности. Это способность реализовывать как мужские, так и женские стратегии, применяя их избирательно, в соответствии с контекстом. И сейчас все большую популярность обретает модель так называемого женского лидерства, которое как раз в качестве основы использует феминные стратегии.

Итак, что же такое женское лидерство? И как оно использует женские стратегии, которые вроде бы, по сути своей, не нацелены на социальную успешность?

В одной из книг по психологии управления я встретила очень хорошую метафору, взятую у кого-то из восточных мудрецов – все реки несут свои воды в море, потому что его уровень находится ниже. Мы говорили, что основа маскулинной стратегии – занять положение выше на иерархической лестнице. Победить. Преодолеть. Стратегия феминная – получить ресурс. Поэтому ключевая цель женской модели лидерства – получить результат, позволив всем членам команды вложить свои ресурсы в его достижение. Создать пространство и возможности. Позволив раскрыться каждому. Побуждая всех сделать больше, чем они планировали. Причем так, что это будет их личной инициативой. Поддерживая эту инициативу и давая возможность развернуть ее в нужном направлении. Многие управленческие технологии сегодняшнего дня основаны именно на этом принципе – это и коучинг, и технологии scrum, и многие другие, основанные на командной работе без явно выраженного лидерства, без заданной иерархии. И это означает, что социум почувствовал ущербность развития в отсутствие женских стратегий. Они необходимы для гармонии и равновесия. И в семье именно такой подход дает наилучшие результаты, и в развитии отношений между супругами, и в воспитании детей. Поэтому важнейший шаг в познании себя и построении гармоничной личности – это оценить, на основе каких стратегий вы действуете и понять, какие стороны своей личности необходимо развивать. Еще Юнг говорил о том, что в каждом из нас есть Анима и Анимус, мужская и женская составляющие, что мы по природе своей андрогины. И не нам с вами с ним спорить…