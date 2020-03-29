Жалость к себе как причина неудач. История одного менеджера.

Жалость к себе иногда называют «сладким ядом» — это болезненное и одновременно сладостное чувство, сочетание страдания и безнадежности. Жалость к себе ведет к унынию. Это выученная беспомощность, которая дает моральное право обвинять других в несправедливости по отношению к себе и в своих неудачах. Она сопровождается обидой, чувствами зависти, бессилия, безнадежности, безвозвратности и печали.

История Алексея

Периодически слышу от клиентов и знакомых: «Меня обходили в карьере, потому что были ближе к руководству, умели лучше себя продавать, оказались в нужное время в нужном месте и пр. А я весь такой умный и замечательный, но почему-то ничего не добился».

С одной стороны, в этих словах слышится обида на весь мир за то, что, мир был не так благосклонен как нам хотелось, с другой - жалость к себе и перекладывание ответственности на других за свои неудачи.

Хочу рассказать историю одного менеджера, назовем его Алексеем.

Наш «Алексей» умен, у него неплохое образование и хороший технический бэкграунд, которым он всегда ярко выделялся среди других претендентов на занимаемую им должность руководителя отдела сервиса в ИТ компании в системном интеграторе.

Но Алексей склонен сильно расстраиваться и «опускать руки» даже при небольших неудачах. Не получилось обосновать необходимость выделения бюджета на расширение штата специалистов поддержки, работать некому – виноват, конечно, генеральный директор. Не смог согласовать с заказчиком хорошие условия по договору – «заказчики нас прогибают».

И чтобы не приключалось в жизни Алексея – виноватым всегда оказывался кто-то другой.

А что Алексей? У него портится настроение, внутреннее напряжение растёт и начинает слегка «выплескиваться через край». В этот момент ему срочно требуются «свободные уши», в которые он может разместить свои негодования по поводу жизненной несправедливости.

Если уши не находились, Алексей ходил очень грустный, нервно курил и пил много кофе. Его эмоции стремительно передавались во вне, транслируя проблемы всему сервисному отделу. В результате отдел сервиса имел депрессивную атмосферу и достаточно высокую текучку - целеустремленные сотрудники в нем не приживались.

Алексей расстраивался и обижался на весь мир, жаловался знакомым – и получал от них поддержку.

В конце концов он решил, что не ценит его генеральный директор, да и компания не особо перспективная.

Так что несколько лет назад Алексей нервно написал заявление об увольнении «по собственному» и решил, что удача ему точно улыбнется в собственном бизнесе, ведь он будет «свободным» и «ни от кого не зависящим».

Пребывая в состоянии обиды на работодателя, в качестве «компенсации за несправедливость» часть сервисных контактов Алексей «перетащил» в свой новый бизнес. Однако дела у него шли не шатко не валко - новых заказчиков появлялось мало, хотя и бедствовать сильно не приходилось. Помогали технический опыт, хорошее понимание системы заказчиков и экспертиза.

Однако Алексею все время катастрофически не хватало «свободных ушей», которые бы слушали его жалобы на мировую несправедливость.

Как Вы понимаете с организацией своего дела «несправедливости» стало в разы больше. С ролью «свободных ушей» с трудом справлялись жена, и секретарь. Женщины обязательно должны соглашаться с Алексеем и поддерживать его видение проблемных заказчиков, продавцов-бездельников, нерадивых рекрутеров, не способных найти спецов за «адекватные» деньги и других «виноватых».

Как только супруга однажды предположила, что проблемным заказчик стал не без участия самого Алексея – он напрягся и стал подумывать про развод.

Может быть, бизнес Алексея еще какое-нибудь время просуществовал (развиваться в таких условиях он просто не мог), в связи с последними событиями два крупных заказчика приостановили контракты. Зарплату людям платить стало нечем и контору пришлось прикрыть.

Остался наш Алексей без семьи, без бизнеса и в глубокой апатии.

А виноват кто? Конечно кризис!

Феномен жалости

Вот такую роль в невеселой истории в жизни Алексея сыграл феномен «жалости к себе».

Расскажу об этом феномене подробнее.

Жалось к себе – то фактическое признание своей «жалкости» и беспомощности, отказ верить, что есть внутренние ресурсы для решения вопроса, преодоления ситуации. Доминирует внутренняя установка - «от меня все равно ничего не зависит».

Иначе говоря, быть жертвой гораздо приятнее, чем быть неудачником.

Позиция пребывающего в состоянии жалости к себе крайне инфантильная. Жалеющий себя «инвестирует» свою «жалкость и беспомощность», ведь пребывая в «детской» позиции, он ответственности за свою жизнь не несет. Свою жизнь он вручил тем, кто его жалеет, кто о нем заботится.

Обычно привычка себя жалеть закладывается в детстве - это такой способ взаимодействия с родителями, когда любовь подменяется жалостью.

Например, когда наш герой был маленький, его родители были очень требовательны и строги, однако стоило Алеше заболеть или ушибиться, так сразу мама от него ни на шаг не отходила. Были и конфеты, и варенье, и внимание, и уроки можно совсем не учить. Мама транслировала Алеше, что только когда сын весь такой «бедненький» – то достоин внимания и заботы. И вот взрослый Алексей жалеет себя уже по привычке.

А еще мама Леши всегда считала, что, если муж ее жалеет – значит любит. В семье принято друг друга жалеть, происходит подмена понятий «жалость» и «любовь».

Кроме того, у Алеши была бабушка, которая рассказывала внуку истории, в котоорых глубоко страдающие герои были всегда вознаграждены в конце повествования. То есть в раннем детском возрасте была сформирована позитивная социальная оценка страданиям.

Таким образом, у Алеши сформировалась глубокая, хотя и неосознаваемая внутренняя установка на то, что жалость к себе — это единственный способ «получать любовь», получать только через страдания.

«Я такой несчастный, страдания заслуживают любви. Меня любить нельзя, а мои страдания – можно».

Преодолеть жалость

В той или иной степени модель «жалости к себе» есть у каждого из нас. Так сложилось, что в обществе и культурные, и религиозные традиции дают позитивную оценку страданиям, что отражается на формировании соответствующих внутренних сценариев.

К чему в реальной жизни приводит жалось к себе – мы уже знаем.

Открытым остался вопрос – как можно ее преодолеть?

Дело это не простое, особенно, если модель «жалости к себе» является основным жизненным сценарием.

Отказаться от нее крайне сложно и лучше воспользоваться поддержкой специалиста.

Конечно, вы можете продолжать жалеть себя и страдать, но хотя бы получайте от этого удовольствие.

Но лучше задать самый главный вопрос: «Что я получаю взамен? На что меняю жалость?»

На практике, обычно клиенты отказываются от жалости себе, когда перестраивают сложившиеся внутренние убеждения на противоположные.

«Я никогда ни за что не буду себя жалеть, а буду себя любить и хвалить»

«Я разрешаю себе достичь успеха, быть счастливым и радоваться жизни»

«Я не буду себе давать любовь за страдания, а буду давать любовь за радость».

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