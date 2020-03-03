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Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста
3 Марта 2020 49 0 Экономика
В 2019 году власти сэкономили 21,5 млрд руб. на гражданах России за счет повышение пенсионного возраста, которое официально называется несколько мягче – «пенсионной реформой». Посчитали выгоду правительства в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), а издание «Известия» опубликовало данные. В статье отмечается, что экономия произошла за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.
Сократили расходы
- Повышение пенсионного возраста, которое поддержал президент Владимир Путин, обещавший при своем президентстве не увеличивать возраст выхода на пенсию, стартовал 1 января 2019 года. Готовилась «реформа» весь 2018 год.
- В рамках подготовки глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал эффект для бюджета от «реформы» в 1 трлн руб. в год. Но – начиная с 2024 года и, если женщины будут выходить на пенсию после 63 лет. Чтобы протолкнуть «реформу» и расколоть общество, власти с подачи Путина снизили пенсионный возраст для женщин до 60 лет.
- Кудрин прогнозировал – уже в первые годы проведения «реформы» бюджет сэкономит 100 млрд руб. И год от года объем сэкономленного будет расти. Для чего эта экономия нужна, он не объяснял. Социальные статьи бюджета (образование, здравоохранение, наука), как известно, каждый год урезаются, неуклонно растут закрытые статьи военного бюджета и расходы на правоохранительные органы.
- Вопреки мнению Кудрина прочие экономисты говорили, что в 2019 году бюджет особо не выиграет от «реформы». Серьезная экономия ожидалась в 2020 году, когда полмиллиона человек из-за решения властей не смогут выйти на заслуженную пенсию.
- Однако только за 9 месяцев в 2019 году 401,3 тыс. человек не получили пенсию и сэкономили бюджету целых 10 млрд руб. Что при бюджете Пенсионного фонда более чем в 8,6 трлн руб. сумма совершенно незначительная. Особенно при том что в 2019 году власти не смогли потратить более 1 трлн руб., которые они изъяли из карманов граждан повышением НДС до 20%.
Эффект от сокращения
- Формально эффект от сокращения численности россиян пенсионного возраста не стоит называть «экономией бюджета», заявили в пресс-службе Счетной палаты. Но, как убеждены аналитики, де-факто это происходит благодаря сокращению расходов на выплаты. Средства, которые удалось сэкономить, могут быть перераспределены, в частности, на индексацию пенсий тем россиянам, кто уже «вышел по возрасту».
- Вместе с этим, как поясняют эксперты, главные дивиденды еще впереди. Как поясняет старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук, превышение данных по прогнозу за прошлый год объясняется тем, что оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателям, и по этой причине потом корректируются.
- «Во-вторых, корректнее рассматривать данные за год – пенсионный возраст двигается на полгода, и люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии», – заключает аналитик.
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