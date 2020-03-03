Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста 49 0 Экономика

В 2019 году власти сэкономили 21,5 млрд руб. на гражданах России за счет повышение пенсионного возраста, которое официально называется несколько мягче – «пенсионной реформой». Посчитали выгоду правительства в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), а издание «Известия» опубликовало данные. В статье отмечается, что экономия произошла за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.