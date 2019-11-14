Изменение геополитической картины мира сквозь призму университетов мирового класса

В начале 2019 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации была проведена вторая серия по идентификации университетов мирового класса. Какие новые и неожиданные тенденции вскрыло данное исследование? Куда направятся в ближайшие годы мировые потоки интеллектуального потенциала? Какое место в новой геополитической конфигурации занимает Россия?

В 2019 г. сотрудники Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Евгений Балацкий и Наталья Екимова провели вторую серию расчетов по идентификации университетов мирового класса (УМК). Предыдущие расчеты, выполненные в 2017 г., показали, что Азия стремительно догоняет Европу по числу и качеству УМК. В связи с этим логично было предположить, что спустя два года потенциал Азии станет еще более впечатляющим и она обгонит Европу; США были безоговорочным лидером и их позициям, казалось, ничего не грозит. Новая серия расчетов полностью опровергла эти ожидания.

Как оказалось, мощный скачок по части создания УМК осуществила именно Европа, тогда как Азия почти не изменила своего положения, а США в существенной степени утратили свои позиции. Данный факт говорит о том, что в мире происходит так называемая геополитическая инверсия, под которой понимается процесс смены страны-лидера или даже региона-лидера. Учитывая тот факт, что университеты мирового класса могут быть созданы только технологически развитыми державами, похоже, что европейские страны начали грандиозную игру по реставрации не только своего политического суверенитета, но и своего места в качестве интеллектуального и технологического центра мира. Данное обстоятельство меняет всю геополитическую конфигурацию последних десятилетий и открывает совершенно новые перспективы в переливе мировых интеллектуальных ресурсов. Особый интерес представляет место России на мировой карте УМК, которое уже в самой ближайшей перспективе может стать нулевым.

Обо всем этом подробнее читайте в первоисточнике на сайте «Неэргодическая экономика». Также рекомендуем познакомиться с Рейтингом университетов мирового класса и с Рейтингом национальных университетских систем.

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Авторы статьи – Евгений Балацкий и Наталья Екимова, сотрудники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.