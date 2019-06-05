«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков

В ближайшие пару лет в России должно исчезнуть словосочетание «обманутые дольщики» - об этом во время совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Как подчеркнул российский лидер, чтобы избавится от этого «позорного явления» нужно переложить все риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, но при этом не причинить ущерб жилищному строительству в стране.

Деньги не на руки

По словам президента, все изменения нужно вносить необременительным для строительной отрасли способом. Так, чтобы не причинить ущерба объемам жилищного и другого строительства. «Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом — это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны», — резюмировал Владимир Путин .

Как напоминает РБК, с 1 июля этого года финансовые средства покупателей квартир в строящихся домах должны будут храниться в банках на эскроу-счетах. Это специальные счета, которые нужны для так называемого «сопровождения кредитования» девелоперов во время проектного финансирования строительства банками. Суть в том, что деньги покупателей строящегося жилья не отдаются застройщикам, а лежат в банке. Собственно строительство будет вестись на банковские кредиты.

При такой схеме у девелопера нет возможности использовать средства дольщиков по своему усмотрению до тех пор, пока не будет завершено строительство. А вот уже после сдачи объекта средства со счетов эскроу будут направлены на погашение кредита самому застройщику. Если случится банкротство застройщика, то деньги покупателей вернутся им обратно из банка.

Последствия реформ

Как ранее заявлял вице-премьер Виталий Мутко, переход на такую схему может отразиться на ценах на недвижимость. Рост цен на новое жилье может составить как минимум 8%. Тем не менее, как считает Мутко, такие перемены позволят в России перейти на современный метод финансирования застройщиков, который применяется практически во всем мире, а самое главное, не «защитить вклады людей и не допустить, чтобы их обманывали».



Ситуацию прокомментировал и глава Сбербанка Герман Греф. В конце мая он заявил, что реформа строительной отрасли может привести к ряду негативных последствий, в том числе : уходу со строительного рынка многих игроков. Тем не менее, Греф считает, что такие изменения в отрасли нужны, поскольку сегодня рынок недвижимости, по сути, превратился в рулетку для граждан, инвестирующих в строительство.

Достроят по старой схеме

Что касается жилых объектов, которые уже строятся с прямым привлечением средств дольщиков, то их планируется закончить в течение ближайших двух лет. Затем сфера жилищного строительства будет полностью работать по схеме проектного финансирования. Об этом во время президентского совещания рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Начиная с первого июля, на схему эскроу должны будут переведены все строящиеся проекты. Исключением являются те, которые соответствуют утвержденным российским правительством критериям. «Все что касается проектов, которые подпали под постановление правительства, они должны закончить данные проекты не более чем в течение двух лет», - резюмировал Якушев.

Глава Минстроя также отметил, что около 70% строящегося в данный момент жилья, будет закончено без перехода на проектное финансирование, то есть, по старой схеме привлечения средств дольщиков непосредственно на счета застройщиков. Министр привел следующие данные. Согласно Единой системе жилищного строительства, в процессе строительства сегодня находится 123,5 млн кв. м жилья. Из них 87 млн кв. м - проекты, которые продолжат строить по старым правилам . И 36,5 млн кв. м жилья -объекты, которые должны получить проектное финансирование и перейти на работу с эскроу счетами.





