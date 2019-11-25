Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена

Росавтодор рассмотрел и одобрил проект строительства автомобильного мостового перехода в Якутии через одну из крупнейших рек Западной Сибири. Как заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, в данный момент проект находится на стадии доработки и структуризации. Ранее «добро» на строительство моста через Лену дал Президент России. Власти рассчитывают, что примерно треть из необходимых для реализации этого проекта почти 83 млрд рублей вложат частные инвесторы.

Путин одобряет

Ранее строительство моста одобрил Владимир Путин. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, в резолюции главы государства на соответствующем документе было написано: «Ситуация созрела до реализации». Президент России получил правительству внести соответствующее предложение. Минтранс планирует внести проект на рассмотрение правительства вскоре после того как получит доработанный вариант от Росавтодора.

Речь идет о стратегически важном мега-проекте.

Мост через Лену соединит так называемые «широтные транспортные магистрали». С одной стороны Транссибирскую и Байкало-Амурскую, а с другой стороны - Северный морской путь.

Таким образом, будет выстроен перспективный международный транспортный коридор «Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай – АТР».

При этом будут решены многие проблемы жителей и предпринимателей Республики Саха. Как напоминает Газета.ру, на сегодняшний день постоянного сухопутного пути сообщения с Якутском нет. В летнее время года автомобили с федеральных трасс пользуются паромом через Лену (интервал движения составляет около часа). А вот в зимний период машины следуют по так называемому «зимнику» – дороге, проторенной по замерзшему льду на реке. Во время ледохода добраться до Якутска возможно только по воздуху.

Цена проекта

Протяженность новой переправы через Лену будет составлять 3,1 км, а вот длина подходов к мосту от существующих автотрасс - еще около одиннадцати километров.

Согласно предварительным данным, стоимость реализации проекта составит около 82,9 млрд рублей.

Со своей стороны глава Якутии уже обратился с просьбой выделить из федерального бюджета 47,8 млрд. Еще 6,4 млрд планируется выделить из регионального бюджета. Помимо этого, власти рассчитывают, что около 28,6 млрд рублей в проект вложат частные инвесторы - ими профинансирована примерно треть стоимости проекта.

Для того чтобы обеспечить старт строительства автомобильного моста через реку Лену, не требуется корректировать федеральный и региональный бюджеты на 2020 год. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, на первом этапе предполагается финансирование со стороны инвестора в рамках концессионной инициативы.

Если в дальнейшем финансирование будет обеспечено своевременно и в полном объеме, то реализация проекта может быть завершена к 2025 году.

После того как мост построят, для легковых автомобилей проезд по мосту оставят бесплатным, а вот за провоз тяжелого груза шоферы и компании-перевозчики должны будут заплатить сумму от 1 до 4 тысяч рублей: все будет зависеть от категории грузового транспортного средства.

Символы и приоритеты

Необходимость и возможности строительства автомобильного моста через Лену обсуждаются с начала «нулевых». Ранее проект исключили из федеральной программы развития транспортной системы России в период 2010–2020 годы, после того как Крымский полуостров присоедился к России. Тогда в правительстве посчитали приоритетом для страны мост через Керченский пролив.

В начале этого года российский лидер говорил о том, что «Ленский мост» построят, если проект сочтут экономически целесообразным. Кроме этого, как отмечал президент России, необходимо оценить возможности развития региона, а Минтрансу и Минэкономразвития - определить, насколько эффективным будет сам проект строительства моста.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, сможет ли мост через Лену стать для России символом сродни Крымскому мосту, Владимир Путин ушел от прямого ответа, но при этом заявил: «Символы — это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед».