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Из России вывели 1 трлн долларов с 1994 по 2018 годы и другие новости среды

13 Марта 2019 351 0 События и факты
Из России вывели 1 трлн долларов с 1994 по 2018 годы и другие новости среды

Активы, стоимость которых может превышать 1 трлн долларов, были выведены из России в период с 1994 по 2018 годы. По консервативной оценке, эта сумма составляет 750 млрд долларов, что лишь немного меньше ВВП страны. При разумной политике эти средства могли бы послужить мощным стимулом развития российской экономики и решению многих социальных проблем, сообщает Bloomberg.

18,6 млрд долларов составил вывоз капитала из страны частными компаниями за два месяца текущего года. Это более чем в 2 раза превосходит аналогичный показатель прошлого года. Одновременно с этим, как передает «Интерфакс», международные резервы РФ за тот же период выросли на 6,1 млрд долларов.

Владимир Путин уточнил задачи, которые он поставил 1 марта в своем послании Федеральному Собранию. Это 12 приоритетных проектов, которые должны быть разработаны или скорректированы до 1 октября этого года. Особое внимание уделяется «национальным целям развития», среди которых упомянут рост численности населения, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий для не менее 5 млн семей в год, сообщает РБК.

От 4,5% до 11% прироста ВВП страны может к 2025 году обеспечить цифровизация экономики, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. РБК напоминает, что цифровизация экономики является одним из национальных проектов, принятых правительством в соответствии с майским указом Путина.

Свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» требует Европейский парламент. ЕС опасается, что газопровод усилит его зависимость от поставок российского газа. Это, в свою очередь, приведет к росту политического влияния России на Евросоюз. Одновременно с этим, представители немецкой компании Uniper, являющейся одним из партнеров «Газпрома» и участвующей в проекте «Северный поток-2», заявили, что проект будет реализован, передает ТАСС.

Болгарские власти утверждают, что «Газпром» может прекратить транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалкансому коридору, пишет Bloomberg. Болгария предупреждает, что если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию, София обратиться в арбитражный суд с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей по договору, действующему до 2030 года. В «Газпроме» заявили, что никаких официальных уведомлений по этому вопросу властям Болгарии не передавали.

Вчера Госдума приняла закон, уравнивающий студентов разного возраста в праве на отсрочку от службы в армии, сообщает ТАСС. Положения закона позволяют молодым людям, достигшим призывного возраста к моменту окончания школы, получить отсрочку от призыва на время обучения в вузах. Это же положение распространяется на обучение в системе среднего профессионального образования.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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