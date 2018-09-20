Итоги выборов в Приморье отменены, график праздничных дней в 2019 году и другие новости четверга

Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил три новых проекта на общую сумму в 825 млн долларов в России и Индии. Основная задача банка состоит в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах – членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою работу, было одобрено 26 проектов на общую сумму свыше 6,5 млрд долларов. Из них шесть в Китае, семь в Индии, шесть в России, четыре в Бразилии и три в ЮАР. В этот раз 300 млн долларов получит компания «Сибур» для повышения экологичности проекта «ЗапСибНефтехим».

Об отмене итогов губернаторских выборов в Приморье заявила вчера глава ЦИК Элла Памфилова. Новые выборы пройдут в декабре этого года. Решение ЦИК отменить выборы в Приморье поддержал и Владимир Путин, сообщает РБК. Подробнее о ситуации с третьим туром губернаторских выборов читайте здесь.

В Госдуму внесен законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Главной целью инициативы является предотвращение появления аварийного жилья в России. Проект предусматривает возможность сноса домов при согласии 70% проживающих в них граждан, пишет РБК.

Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут. В частности, Brent снова приблизился к отметке 80 долларов за баррель. Это объясняется пятым подряд снижением запасов нефти в США и сокращением иранского экспорта из-за американских санкций. Между тем некоторые эксперты отмечают, что доходность десятилетних гособлигаций США превысила 3% и подобралась к максимуму за семь лет. «Если этот подъем продолжится в сочетании с торговой войной, мы можем увидеть падение на рынках акций наряду с замедлением мирового роста, особенно если торговая война выйдет на новый уровень. Даже с учетом того, что рынок, как ожидается, будет получать меньше иранских баррелей, глобальная макрокартина к концу года может ослабить спрос на нефть», сообщает «Интерфакс».

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных и праздников в 2019 году. Правительству предложено утвердить следующие даты праздничных выходных для россиян: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября, пишет «Интерфакс».