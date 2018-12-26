Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия? 229 0 События и факты

Вот и закончился 2018 год. Что он нам принес? Да многое чего. Например, чемпионат мира по футболу. И еще целый ряд подобных знаменательных событий. Но мы все же не о том. Тематика нашего издания – экономика, политика и экономическая политика. Вот об этом и поговорим. Что же значимого в этой сфере случилось в прошедшем году. Вспомним все самое главное.