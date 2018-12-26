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Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

26 Декабря 2018 229 0 События и факты
Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Вот и закончился 2018 год. Что он нам принес? Да многое чего. Например, чемпионат мира по футболу. И еще целый ряд подобных знаменательных событий. Но мы все же не о том. Тематика нашего издания – экономика, политика и экономическая политика. Вот об этом и поговорим. Что же значимого в этой сфере случилось в прошедшем году. Вспомним все самое главное.

  1. Владимир Путин был переизбран президентом еще на 6 лет. Хотя ничего интересного в этом действе и не было. Потому как результат был известен заранее. Но все же.
  2. «Майский» указ президента. Напоминаем, если кто забыл, что это документ, обозначающий цели, которых мы должны достичь к 2024 году. Вот раньше, при советской власти, у нас были пятилетки – от одного съезда КПСС, где принимались судьбоносные решения, до другого. А теперь вот шестилетки начались. Ну что 5, что 6 – нам не привыкать. В судьбоносном указе много чего говорилось. О повышении уровня жизни, социальной направленности государственной политики и далее по списку. Но была и конкретика. А именно – к 2024 году российская экономика должна стать пятой в мире (сейчас она одиннадцатая), а рост ВВП должен превысить среднемировой уровень и составить 3% (сейчас он и до 2% не дотягивает).
  3. Национальные проекты. Правительство моментально отреагировало на «майский» указ. И опубликовало список так называемых национальных проектов, реализация которых и позволила бы этот указ осуществить. И даже посчитало, сколько на какой проект денег надо. Потом этот список видоизменялся, требуемая сумма на его реализацию сократилась с 25 до 23 трлн руб., но процесс пошел. Правда, пока на бумаге. По последним данным, в первую трехлетку (2019 – 2021 годы) на всю эту благость планируется выделить 7,5 трлн руб. Остальное – на потом. А что будет потом, так это «бабушка надвое сказала».
  4. Планы по поиску денег. Уже тогда, летом, было ясно, что денег на реализацию президентского указа, в казне не хватает. Так что предстояло их где-нибудь изыскивать. И начали. С 1 января 2019 года запланировали поднять НДС с 18 до 20%. Посчитали – не хватает. Пенсионный возраст решили поднять – и подняли. С нынешних 55/60 для женщин и мужчин соответственно, до 60/65 (спасибо президенту, а то правительство предлагало женщин в 63 года на пенсию отправлять). Налог ввели на так называемых «самозанятых». Акцизы на нефть повысили и, соответственно, цены на бензин и дизель теперь подняться должны.  И еще что-то там есть или будет. Но все это на благо народа.
  5. Фантасмагория. Есть такой человек по имени Андрей Рэ́мович Белоусов, помощник президента по экономике. Заслуженный человек. Так вот, в августе этого года он озаботился складывающейся непростой экономической ситуацией, и предложил изымать деньги в бюджет из доходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, имеющих хорошую прибыль (сверхприбыль, по словам Белоусова). Президенту эта идея вроде бы понравилась. Соответствующие олигархи встали на дыбы и включили все свои лоббистские возможности. В результате высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению, что прибыль изымать не будут, но компании, попавшие в «список Белоусова» начнут вкладывать деньги в развитие российской экономики (речь шла о полтриллионе рублей). Все, вроде бы, успокоилось. Но 27 ноября этого года поступила новая информация. Рабочая группа, призванная реализовывать идеи Андрея Белоусова, сформировала перечень из 981 инвестиционного проекта на общую сумму в 81 трлн руб. (!) Правда, осталось непонятным, на сколько лет рассчитан этот план. Так что, какие там национальные проекты! Это же просто копейки. Вот, поди разберись, что там в результате будет.
  6. Франция на грани революции – протестные выступления так называемы «желтых жилетов». Париж в огне. Все перекинулось и на другие города. Прямо 1968 год со знаменитыми студенческими бунтами. Тогда, напомним, президент де Голь вынужден был уйти в отставку. Сейчас Макрон выступил с обращением к нации, пообещав кой-какие блага. Чем дело закончится, пока не ясно. Но требования протестующих нарастают. В их числе – выход Франции из ЕС.
  7. Существование ЕС под угрозой. Меркель уходит. Про Францию мы уже говорили. А ведь эти две страны – главные «скрепы» Евросоюза. А тут еще и Великобритания со своим Brexit.
  8. Украина не продлила договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, который истекает в апреле 19 года. Чем дело кончится – непонятно. Подождем до мартовских выборов их президента.
  9. Торговая война США и Китая продолжается. Если стороны не договорятся, то Китай будет вынужден ускоренными темпами развивать сотрудничество с Россией. Так что надеемся на Трампа.
  10. Санкционное давление на Россию усиливается. Правда, потихоньку. Ничего нового и страшного пока не произошло. Дай бог, и не произойдет.

Так что будем надеяться, что новый 2019 год принесет нам и всем жителям нашей планеты радость, счастье и процветание.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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