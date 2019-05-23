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Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?

23 Мая 2019 277 0 Общество
Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?

В России появился новый свод правил, который поможет более эффективно выявлять одаренных детей – об этом говорится в пояснительной записке к проекту, которая была обнародована 22 мая на федеральном сайте. Еще в 2016 году Президент России Владимир Путин во время встречи с победителями всероссийского конкурса «Учитель года России» заявил о том, что необходимо наладить системную работу с одаренными детьми. При этом глава государства отметил, что на юные российские таланты все чаще обращают внимание зарубежные фонды.

Суть проекта

Новый проект – это замена правительственному постановлению № 1239 от 17 ноября 2015 г. В пояснительной записке проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности» говорится о применении так называемых «обновленных механизмов выявления одаренности».

Как отмечает ИА «Красная звезда», которое ознакомилось с проектом, в государственном информационном ресурсе будет содержать ряд сведений о лицах, которые проявили свои способности. Например, информация о победителях олимпиад и конкурсов. Кроме этого, здесь же будет информация о несовершеннолетних, размещающих свои работы в научных журналах, а также о тех детях, кто регистрирует результаты своей интеллектуальной деятельности. На этом же ресурсе будут сведения о наставниках и тренерах одаренных детей.

У кого будет доступ

Как поясняют авторы проекта, доступ к ресурсу с этой информацией будет у государственных и федеральных органов, органов местного самоуправления, образовательных организаций, региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Также воспользоваться информацией смогут другие организации, деятельность которых связана с развитием способностей и талантов у подрастающего поколения.

Если говорить о финансовом обеспечении , то проект постановления предусматривает увеличение размера субсидий, которые будут обеспечиваться из средств федерального бюджета образовательному фонду «Талант и успех» с 25 до 75 миллионов рублей каждый год.

Условия для развития

Вопросы образования и поиска талантов в понедельник обсудили на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Премьер-министр на этом заседании заявил, что все российские образовательные организации - даже в самых дальних селах - должны быть подключены к высокоскоростному интернету, и эту работу нужно ускорить.

Так же было указано, что до конца 2021 года по стране планируется создать 900 тысяч мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка".

Особое внимание уделят и развитию системы ранней профессиональной ориентации. "В ходе реализации нашего федерального проекта, который называется "Молодые профессионалы", мы будем поддерживать наиболее удачные разработки и перспективные проекты. Для этого также из бюджета выделяется 630 миллионов рублей", - сказал Дмитрий Медведев.

Подросших талантливых детей ждут в отечественной науке. Президиумом совета обсудил нацпроект по этой сфере тоже обсуждался. Председатель Правительства заявил, что нужно омолодить российскую науку. В 2019 году доля исследователей до 39 лет должна увеличиться до почти 44 процентов, к 2024 году - больше половины должно быть". Для этого правительство предпримет ряд мер, направленных на решение жилищных проблем молодых ученых, на предоставление возможности получать оборудование для своих институтов, участвовать в международных конференциях. "

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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