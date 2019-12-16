Лишат собственности, навяжут ипотеку. Как власти собираются решить проблему ветхого жилья 129 0 Экономика

В Госдуме предложили расселять жильцов ветхих и аварийных домов в ипотечные квартиры. Первый взнос на ипотеку предоставят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а ставку сделают льготной – 3% в год. При этом после уплаты ежемесячного взноса у граждан должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов (около 20 880 руб.). К 2025 году по этой схеме планируется расселить 500 тыс. человек.