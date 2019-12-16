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Лишат собственности, навяжут ипотеку. Как власти собираются решить проблему ветхого жилья

16 Декабря 2019 129 0 Экономика
Лишат собственности, навяжут ипотеку. Как власти собираются решить проблему ветхого жилья

В Госдуме предложили расселять жильцов ветхих и аварийных домов в ипотечные квартиры. Первый взнос на ипотеку предоставят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а ставку сделают льготной – 3% в год. При этом после уплаты ежемесячного взноса у граждан должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов (около 20 880 руб.). К 2025 году по этой схеме планируется расселить 500 тыс. человек.

Минуя маневренный фонд и трудности

  • Расселять людей из аварийного жилого фонда в новое жилье на условиях ипотеки предложил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков. Соответствующую поправку он внес к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», а само предложение направил вице-премьеру Виталию Мутко, пишут «Известия».
  • Необходимость расселять людей из непригодных для проживания домов с помощью льготной ипотеки (3% годовых) в документах объясняется тем, что в ветхих жилищах живут в основном малообеспеченные слои населения. Поэтому банки, выдающие ипотеку, должны заключать с ними договоры на «гибких условиях».
  • По мнению депутата Юркова, преимущество его идеи состоит в том, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, «минуя проживание в маневременном фонде и другие трудности».
  • Обязательным условием предоставления ипотеки станет наличие на семью двух прожиточных минимумов (в среднем по стране 10 444 руб.) после осуществления ипотечного платежа.

Отнимая право собственности и отчисления на капремонт

  • Инициатива уже столкнулась с «маневрами и трудностями» в Госдуме. В КПРФ отрабатывают «левую повестку» и заявляют, что ипотечное кредитование с учетом падения доходов россиян на протяжении последних 6 лет – не лучший вариант. «Какая может быть ипотека, если у россиян нет денег кроме как на то, чтобы заплатить за ЖКХ и купить продукты?» – задается вопросом первый заместитель председателя компартии Николай Коломейцев.
  • Позитивную оценку идея получила в общественном совете при Минстрое. Чиновники министерства, заинтересованные в поддержке темпов строительства и ввода нового жилья, сфокусировались на льготной ставке – 3% должны быть привлекательными для населения.
  • В Минстрое уже выступали за льготную ипотеку для граждан, проживающих в аварийных домах. Министерство предлагало сделать государственные субсидии инструментом для покупки нового жилья или компенсаций за процентную ставку банкам, а также первый взнос по кредиту.
  • Однако два вопроса в этой истории замалчиваются. Первый касается права собственности на жилое помещение, которое в случае с льготной ипотекой будет аннулировано без компенсации. Во-вторых, ни депутаты, ни Минстрой, ни региональные власти не отвечают на вопрос, куда идут деньги, которые граждане перечисляют на капитальный ремонт и почему аварийному и ветхому жилью отказываются в необходимом ремонте. Проблема перекладывается на граждан – их хотят загнать в ипотеку, не отвечая на два выше сформулированных вопроса.

Программы расселения не выполняют

  • К 2025 году, по данным Газеты.ру, власти собираются переселить в ипотечное жилье 530 тыс. человек. На конец 2018 года в стране насчитывалось 300 тыс. ветхих жилых домов. Они не получили статуса аварийных зданий и поэтому не могут быть отремонтированы в рамках капремонта. Всего же аварийного жилья 10 млн кв. метров. Для строительных компаний это потенциальная продажа аналогичного объема в новостройках.
  • При этом программа расселения ветхого жилого фонда намеренно тормозится. Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе выражал недовольство тем, что на 1 декабря этого года в 10 регионах программа даже не начата. «Хотел бы также услышать, с чем это связано», – сказал Медведев. Видимо, с подготовкой рынка к «льготной ипотеке».

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Редакция "Капитала Страны"

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