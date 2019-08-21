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Информационные войны. Как работают психотехнологии сегодняшнего дня?

21 Августа 2019 35 0 Наука и технологии
Информационные войны. Как работают психотехнологии сегодняшнего дня?

Драйвером межгосударственных политических процессов сегодня без преувеличения можно назвать информационные войны, в основе которых лежат манипуляции нашим сознанием. Но мало кто задумывается, что современные продавцы, навязывая нам очередную покупку, принимают участие в создании современного оружия, основанного на использовании психотехнологий.

Информационные атаки

История человечества, по сути, это в немалой степени история войн. И войны «горячие» всегда сопровождались попытками заранее напугать, дезориентировать и демотивировать противника посредством влияния на его сознание. Это и был прообраз современной информационной войны.

Многие исследователи считают, что использовать термин «информационные войны» неправомерно, поскольку война подразумевает жертвы, а в данной ситуации можно говорить о влиянии на сознание людей и их образ мыслей. Но давно не является секретом, что человек – существо целостное, и то, что происходит в его голове, напрямую влияет на состояние его тела и качество жизни. И информационные атаки, особенно длительные - это инструмент, направленный в конечном итоге, на разрушение идентичности, которая ведет, по сути, к самоуничтожению человека и общества.

Самым ярким примером подобного влияния информационных атак на судьбу целого государства является крушение Советского Союза, где разрушение идентичности «советский человек» привело к колоссальному всплеску смертности от обострения психосоматических заболеваний и саморазрушающего поведения (употребления алкоголя, наркотиков и т.д.)

Бихейвиористская война

Информационные атаки, которые мы сегодня наблюдаем в ежедневном режиме, направлены на первом этапе воздействия на изменение отношения общества к чему-либо в выгодном для противника плане. Но процесс имеет тенденции к дальнейшему развитию и акцент уже ставится не столько на изменение отношения, сколько на происходящее в итоге воздействия изменение поведения членов общества.

Этот вид противоборства уже даже получил собственное название – бихейвиористская война. В ее основе – старые как мир, технологии манипулирования. А веяние нашего супертехнологичного времени заключается в ставшем поистине всеобъемлющим знании о человеке: его психологических особенностях, профессии, доходах, интересах, покупках, вредных привычках, желаниях и т.д. Все эти легко доступные при соответственном техническом обеспечении знания делают управление нами более простым.

 

Программирование поведения

 

В основе уже разработанного поведенческого оружия лежит технология, получившая название «надж» (от англ. nudge - «подталкивание»). Используя наши привычки и стереотипы и при помощи создания определенных ситуаций каждого из нас или даже подавляющее большинство нашего общества можно побудить к принятию определенных решений и осуществлению на их основе конкретных действий. Действий, очевидно выгодных не нам, а тому, кто «побуждает». По сути, речь идет о новой технологии программирования и внешнего управления человеческим поведением.

Перманентная политическая нестабильность отдельных государств, которая уже принимается нашим миром как своеобразная норма, на самом деле вполне может свидетельствовать о применении против общества этих стран поведенческого оружия – со всем понятной целью.

Игнорирование проблемы

Самое интересное, что практически любое обращение к теме поведенческих войн обычно подается СМИ как очередная конспирологическая теория. Это автоматически в глазах общественности приравнивает тему к посещениям земли инопланетянами или встречам с йети, заставляет значительную часть потребителей информации просто отмахиваться от данной проблемы. И это тоже эффективно действующий инструмент ведущейся информационной войны.

Между тем, многие приемы информационной войны обкатываются сначала в коммерческом секторе. Другими словами, если вы хоть раз покупали ненужную при здравом рассмотрении вещь или делали покупку без разумного учета своих финансовых возможностей – поздравляю: вы стали жертвой обкатки военных разработок.

Большие данные

Благодаря внедрению новых технологий возможности управления поведением людей с каждым годом растут. В современном языке информационных технологий появился термин «большие данные» (bigdata) – это инструменты и методы обработки и использования огромных массивов информации различного происхождения. Собирая и раскладывая по полочкам эту информацию, заинтересованная сторона получает о вас сведения, о которых вы даже сами можете не подозревать. Составление подробного поведенческого портрета потребителя и его семьи для крупных компаний стало уже насущной необходимостью и подается как забота о вас. В итоге вы удивительно вовремя получаете сообщения о лекарственных препаратах, которые вы постоянно употребляете, витаминов для беременных и товаров для новорожденных, если вы ждете ребенка, рекламу спортивных клубов, если в какой-то из них у вас кончается абонемент. То есть вас незаметно и аккуратно подталкивают к совершению покупок, и эффект от подобных действий составляет десятки процентов роста торгового оборота компаний.

Социальные сети, наши платежи через интернет, любые действия, которые попадают в сеть, в совокупности при умелой обработке дают подробнейшую картину вашей жизни. Повлиять на поведение любого человека при таком наборе данных – не такое уж сложное действие. Нужно всего лишь отделить привычное поведение от триггеров, его запускающих, и заменить эти триггеры на те, которые легко могут быть воспроизведены заказчиком поведенческой атаки. И вот уже масса людей начинает воспроизводить поведенческие паттерны в нужном для заказчика направлении…

Защитить себя

Закон о защите персональных данных в этом свете выглядит уже не досадной помехой, заставляющей делать массу дополнительных телодвижений, а насущной необходимостью в деле защиты национальной безопасности.

Однако, как известно, спасение утопающих – это преимущественно дело рук самих утопающих. Очевидным приоритетом становится фильтрация информации, попадающей о вас в сеть, и критическое отношению к любой информации, попадающей к вам из сети. Если вы делаете покупки или просматриваете новости – отключайте эмоции и включайте разум. Ваша реакция на любой раздражитель должна зависеть от ответа на простой вопрос: кому это выгодно? Точно вам?

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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