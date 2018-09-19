«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» - в «Крокус Экспо» прошла 4-я международная специализированная выставка 235 0 Видеолента

С 11 по 13 сентября 2018 года в «Крокус Экспо» прошла 4-я международная специализированная выставка «Импортозамещение». Данный проект демонстрирует развитие потенциала отечественных предприятий и организаций, результаты их деятельности в различных отраслях экономики, продвижение на международном рынке.