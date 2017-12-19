«Имперский характер». Вашингтон назвал Россию и Китай главными угрозами для США 2008 0 Тренды События и факты

Вашингтон назвал Россию и Китай главными угрозами для США. В этот раз речь идет о новой стратегии национальной безопасности, которую обнародовал Белый дом. Поводом для столь громкого политического заявления стали подозрения Вашингтона по поводу того, что Москва и Пекин разрабатывают оружие, которое может в дальнейшем нанести критический урон США.

Конкуренты и изгои

Никаких сюрпризов новая американская стратегия по нацбезопасности не преподнесла. Как ранее заявляли в Вашингтоне, ключевыми темами документа стали Россия, Китай, КНДР, а также Иран и Ближний Восток. Москву и Пекин Белый дом назвал «главными конкурентами», а Иран и КНДР получили статус «государств-изгоев».

Комментируя стратегию, президент США Дональд Трамп пояснил, что она предусматривает шаги, направленные на разрешение «новых форм конфликтов», в том числе экономическую и политическую агрессию. По словам Трампа, США признают, что настала «новая эра конкуренции», и в этом плане главные конкуренты Америки – это Россия и Китай. Две страны «стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», однако США «попробуют выстроить великое партнерство» не только с этими, но и с другими странами, заверил Трамп.

Что касается конкретно самого документа, то он был составлен «по традиционному поручению конгресса». В дальнейшем он станет основой для других, более детальных стратегических документов. Три основных постулата стратегии сводятся к следующим национальным интересам: защита граждан США, повышение благосостояния граждан США, а также защита мира с помощью силы и продвижение влияния США. Известно, что подготовкой стратегии занимались сотрудники Госдепа, Пентагона, Минфина, а также офиса торгового представителя США, ЦРУ и остальных ведомств.

Россия – угроза №1

Авторы стратегии убеждены, что Россия использует «подрывные меры, чтобы понизить степень доверия к приверженности Америки Европе, подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства». Как уточняет ТАСС, в новой стратегии Россия обвиняется во «вторжении в Грузию и на Украину».

Вашингтон непременно убежден, что Москва всячески показывает свою «готовность нарушать суверенитет стран региона». Более того, как считают в Белом доме, РФ «продолжает запугивать соседей угрожающим поведением», включая демонстрацию своих ядерных вооружений и передовое развертывание сил и средств.

В распространенном документе говорится, что амбиции, которые демонстрирует Москва и ее военные возможности ведут к созданию «нестабильного рубежа» в Евразии – там, где существуют риски вооруженного конфликта, возникшие якобы из-за просчетов России. «Путем [применения] современных форм подрывных тактик Россия вмешивается во внутриполитические дела стран по всему миру. Комбинация российских амбиций и растущих военных возможностей создает нестабильный рубеж в Евразии, где риск возникновения конфликта растет из-за просчетов России», – заявляют авторы документа.

Стратегия США как угроза

В Совете Федерации заявили, что новая стратегия национальной безопасности США – это угроза для всего мира. Этот документ носит агрессивный характер, о чем, как передает РБК, в своем Фейсбуке сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев. По его словам, эта стратегия свидетельствует о том, что США недовольны переменами, которые происходят в мире последние несколько лет, поэтому они планируют «обернуть их вспять, вернув недавнюю версию Pax Americana».

Также, как считает глава сенатского комитета, усиление, которое происходит на восточном фланге НАТО, а также угроза разрыва договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вкупе с данной доктриной демонстрируют силовые планы Вашингтона, которые он планирует использовать для продвижения своих интересов. «США явно делают ставку на силу во всех сферах, от экономики до обороны, и America first будет означать «Америка сильнее всех — значит, она права», – убежден Косачев.

Суть угрозы новой стратегии США сводится к тому, что Вашингтон стремится к закреплению нарушенного баланса сил в мире. «Во времена холодной войны стороны опасались друг друга из-за взаимных попыток нарушить баланс сил в свою пользу. Сейчас мир перевернулся – американцы видят ревизионизм России в попытках нарушенный ими в свою пользу баланс восстановить. Этим-то так и опасны для всего мира американцы с их новой стратегией национальной безопасности», – заключил представитель Совфеда.

«Скромные позитивные моменты»

В Кремле также поделились своим отношением к новой стратегии американцев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот документ свидетельствует об «имперском характере» США. По его словам, после «беглого прочтения документа», в частности, тех абзацев, где речь идет о России, очевидным становится факт того, что Вашингтон не собирается отказываться от однополярного мира. «Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», – цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в данной стратегии можно усмотреть «скромные позитивные моменты»: например, готовность США сотрудничать с Россией, но там, где соблюдаются интересы самих американцев. По словам Пескова, это соотносится с российским подходом: «Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги».