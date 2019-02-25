Huawei представила телефон за 2,3 тыс. долларов, США и Китай закончили торговую войну и другие новости понедельника

Китайская Huawei представила вчера новый раскладной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, передает «РИА Новости». Продажи нового китайского чуда начнутся в середине этого года. Цена – от 2300 долларов. А вот их корейский конкурент Samsung продает подобную штучку всего за 2000 долларов.

Дональд Трамп заявил, что США отсрочат повышение торговых пошлин на китайские товары. Это связано с существенным прогрессом, которого в результате длительных переговоров стороны добились в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности, передачи технологий, экспорта – импорта сельскохозяйственной продукции и многого другого. ТАСС напоминает, что ранее Трамп планировал повысить торговые пошлины с 10 до 25% на китайскую продукцию на общую сумму в 200 млрд долларов.

Порядок индексации пенсий будет изменен. Об этом сообщила Вице-премьер Татьяна Голикова после совещания в Кремле с Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым. Для каждого пенсионера он будет индивидуальным. Это касается и пенсий, выплачиваемых с 1 января этого года. Индексация, прежде всего, коснется пенсионеров, чей доход превышал региональный прожиточный минимум.

В 2021 году планируется завершить строительство южного и юго-западного участков большой кольцевой линии метро в Москве, сообщает «Интерфакс». По сведениям агентства работы ведутся в очень сложных гидрогеологических условиях. Для строительства некоторых станций оказывается необходимым углубляться на высоту 14-этажного дома. Линия пройдет от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Каховская». Всего будут построены 6 новых станций.

Объем теневой экономики России в прошлом году снизился до 20% ВВП. А в 2016 году он составлял 28,3% ВВП. Так что прогресс налицо. При этом объем теневой экономики России (20 трлн руб.) превышает расходы Федерального бюджета (18 трлн). И в три раза больше годовой выручки «нашего национального достояния» – «Газпрома» (6,5 трлн руб. в 2017 году).