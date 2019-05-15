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Хозяева земли российской. Представлен рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России

15 Мая 2019 2077 0 Экономика

Первую строчку ежегодного рейтинга занял агрохолдинг «Мираторг». Площадь сельхозвладений компании к маю 2019 года составила 1 млн га. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов BEFL, общая площадь сельхозземель в России в последние годы почти не меняется, однако увеличивается объем земельного банка, который принадлежит юрлицам. Иными словами среди российских землевладельцев все меньше фермеров и все больше агрохолдингов.

ТОП землевладельцев

В прошлом году земельный банк известного российского агрохолдинга «Мираторг» составил 1 млн га, сообщает РБК со ссылкой на ежегодный рейтинг крупнейших владельцев российских сельхозземель, который был составлен консалтинговой компанией BEFL. Издание уточняет, что считался земельный банк под контролем компании с мая 2018 по май 2019 года.

Ранее, в 2018 году «Мираторг» управлял площадью в 676 тыс. га, занимая вторую строчку. На первой позиции в прошлом году находилась группа «Продимекс» Игоря Худокормова, чей земельный банк вырос с 790 тыс. до 865 тыс. га. Как отмечает издание, перемещение компании на вторую строчку с первой произошло впервые за пять лет.

Кроме «Мираторга» и «Продимекса» есть еще несколько крупнейших землевладельцев. Это «Русагро» (650 тыс. га), «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» (649 тыс. га), а также «ЭкоНива-АПК» (504 тыс. га). Кстати, последняя за 2018 год смогла нарастить 170 тыс. га в земельном банке, что оказалось одним из самых значительных расширений среди участников рейтинга землевладельцев.

Все может измениться

Эксперты BEFL отмечают, что 2018 год «не примечателен громкими сделками с большими объемами земельного банка» - в отличие, например, от 2017. При этом ситуация может поменяться буквально уже в этом году, поскольку есть вероятность слияний крупнейших холдингов – за последние несколько месяцев уже объявлялось о некоторых предварительных договоренностях.

Например, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро» в октябре прошлого года, а также о соглашении, которое было заключено между французской Sucden и ГК «Трио» (в конце января Sucden договорилась о приобретении мажоритарной доли в сахарном бизнесе липецкой компании).

Если возвращаться к рейтингу BEFL, то всего в него вошло 56 компаний с общим земельным банком — 13,5 млн га. Из них 27% контролирует пятерка лидеров. В рейтинг BEFL вошли только те компании, которые контролируют не менее  100 тыс га сельхозугодий.

При этом, как отмечают эксперты, текущий результат ТОП-5 землевладельцев по совокупному объему земли на 4% больше, чем уровень прошлого года и почти в два раза больше, чем семь лет назад. Согласно данным Росреестра, которые приводятся в исследовании, общая площадь земель сельхозназначения в России практически не меняется: на 1 января 2018-го она составила 383,2 млн га. При этом лишь половина из них – а именно 51,6% - относится к сельхозугодьям.

Как становятся лидерами

«Мираторг» является крупнейшим российским производителем свинины (423 000 т в живом весе) и говядины (108 000 т), о чем свидетельствуют данные отраслевых союзов за 2018 год. Чтобы оценить земельный банк, аналитики использовали открытые данные самого «Мираторга», официальные сообщения, а также интервью топ-менеджеров и так далее. Кроме этого, как пишут «Ведомости», сама компания также уточнила данные о сельхозугодьях в российских регионах. Однако, как заявил источник, знакомый с руководством агрохолдинга, в «Мираторге» никогда не раскрывали сведений, связанных с земельными вопросами.

Тем не менее, по словам источника, рост может быть связан с тем, что купленные земли оформляются постепенно, и пользоваться ими компания начинает еще до официального оформления в собственность или долгосрочную аренду.

В январе 2018 г. «Мираторг», по его данным, приобрел 100% долей «Орел-Агро-продукта» с земельным банком, как сообщает журнал «Агроинвестор», около 50 000 га. Затем «Мираторг» объявил, что договорился приобрести орловские активы «РАВ агро» – около 36 000 га. Кроме этого, в прошлом же году «Мираторг» планировал увеличить пашню и пастбища до площади в 446 000 га, или на 14%. Причиной столь крупной покупки стал рост поголовья крупного рогатого скота в Брянской, Орловской, Калужской, а также Тульской и Смоленской областях.

 


 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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