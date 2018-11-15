Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга

МГУ вошел в число лучших вузов мира (129 место) по трудоустройству выпускников по версии британского издания Times Higher Education. Список основан на мнении работодателей 22 стран мира. «Учитывая факт, что в опросе не принимают участие компании из России – попадание МГУ в топ-150 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников подтверждает высочайший уровень подготовки наших студентов. Он демонстрирует, что студентов МГУ хорошо знают и ценят в крупнейших компаниях мира», – подчеркнул ректор МГУ Виктор Садовничий. Лидерами рейтинга стали три вуза из США – Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт. Университеты из США заняли 34 из 150 позиций рейтинга в этом году и шесть – в первой десятке. В топ-10 также вошли британский Кембриджский университет (четвертое место), германский Мюнхенский технический университет (шестое место), Токийский университет (девятое место) и Национальный университет Сингапура (десятая строчка).

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала «TF1» выступил с заявлением по поводу отношений Парижа и Вашингтона. «США – это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником – это не значит быть вассалом», – отметил Макрон. Ранее президент Франции предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», мотивируя это тем, что Евросоюзу необходимо защищаться от Китая, России и даже США.

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что по скорости ходьбы человека можно определить риск преждевременной смерти, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. По их словам, чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье. Скорость походки лишь позволяет приблизительно определить биологический возраст человека. Если человек начинает ходить медленнее, то это указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур в регионах, провоцирующих рост цен на топливо, передает РИА Новости. Сечин отметил, что, согласно антимонопольному законодательству, под это вынуждены подстраиваться даже вертикально интегрированные компании, хотя доля независимых сетей АЗС на рынке составляет не более 30%. «Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены тоже поднимать цену», – заключил Сечин. «Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», – пообещал он.

Эльвира Набиуллина заявила, что основными вызовами для ЦБ РФ являются колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков, сообщает РИА Новости. Так, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долларов. Центробанк рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики. В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.