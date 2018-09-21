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«Хорошая попытка, но нет». Почему санкции США против Китая за покупку оружия у России – пшик

21 Сентября 2018 183 0 Тренды Политика
«Хорошая попытка, но нет». Почему санкции США против Китая за покупку оружия у России – пшик

Минфин США внес в санкционный список OFAC Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета, а также его директора Ли Шанфу. Оборонное ведомство Китая теперь не сможет приобретать американские военные технологии и рассчитываться в долларах США. Департамент недавно выступил российским контрагентом, приобретя десять истребителей Су-35 и системы ПВО С-400. Главой Центрального военного совета является председатель КНР Си Цзиньпин.

Конечная цель – Россия

Закон об антироссийских санкциях CAATSA в США приняли год назад, но впервые «вторичным» санкциям подверглось другое государство. Формальная причина – сотрудничество с Россией и совершение «существенных транзакций» с ее оборонной промышленностью. Представитель американской администрации пояснил, что закупки Су-35 в прошлом году и С-400 в январе этого стали для Вашингтона поводом для введения санкций. В США напомнили, что «Рособоронэкспорт», с которым проводило сделки китайское ведомство, находится в санкционном списке. До этого Вашингтон вводил вторичные санкции за операции с Кубой и Ираном, но не с Россией.

Чтобы сигнал был лучше усвоен, высокопоставленный источник издания Washington Examiner сообщил о возможных санкциях за покупку российского вооружения против Турции, Индии, Катара и других государств. Для руководства указанных стран это не новость: ограничения за покупку российского оружия были анонсированы Вашингтоном еще в январе. Резко о политике США высказывался президент Турции Реджеп Эрдоган, который намеревается закупить у России комплексы С-400. По его словам, Анкара не будет ни у кого спрашивать разрешение на покупку передовых видов вооружения.

В Вашингтоне напоминают, что конечная цель санкций не третьи страны, а Россия и ее военно-промышленный комплекс.

«Санкции не рассчитаны на то, чтобы подрывать оборонные возможности какой-либо конкретной страны», – объяснил американский чиновник.

Ограничение суверенитета

Эксперты сходятся во мнении, что это очередное проявление недобросовестной конкуренции: американцы устраняют конкурентов своих собственных оборонных предприятий. Теми же С-400 заинтересовался традиционный покупатель американского вооружения Саудовская Аравия, а также Египет.

«Обратите внимание, бьют именно по тем образцам, которые реально являются конкурентоспособными», – говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Китаю по уже введенным санкциям грозит ограничение расчетов, блокировка счетов и собственности. При этом ограничительные меры не конкретизированы, отмечает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Он напомнил, что даже попавшим под санкции представителям российских спецслужб разрешали приехать в Вашингтон на переговоры.

США не занимают жесткую позицию, но пока лишь посылают сигнал, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, США понимают, что санкции в отношении Индии, к примеру, были бы более чувствительны и спровоцировали бы серьезный скандал.

Китай же и так находится под военно-техническими санкциями США и не ведет сотрудничества с Вашингтоном с 1989 года. Более того, «пострадавший» департамент не занимается экспортом, а закупки технологий двойного назначения в основном идут через коммерческие компании.

«Давление американцев на Китай абсолютно бессмысленно и контрпродуктивно», – считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев.

«Как говорится, хорошая попытка, но нет... Достаточно посмотреть на контрсанкции, введенные КНР в ответ на ввозную пошлину, установленную США. Так что, с большой долей вероятности, можно предположить, что в такой чувствительной сфере, как национальная безопасность, Китай не допустит диктата по отношению к себе и как минимум отреагирует зеркально», – говорит Гутенев.

Эксперты считают, что решение США о санкциях против Китая из-за поставок российского вооружения ускорит введение механизмов расчета в национальных валютах и, наоборот, развяжет руки в торговле между Россией, Ираном, Китаем, Индией и другими странами, которым Вашингтон угрожает ограничениями. В данном случае США напрямую нарушают суверенитет других государств, действуя вне решений ООН.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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