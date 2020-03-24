Хлеб дороже нефти. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту зерна?

За прошлую неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем российском рынке увеличилась до 13,3 тыс. рублей за тонну. На мировых биржах стоимость российской пшеницы составила $207 за тонну, «отыграв» случившееся ранее резкое падение. При этом стоимость российской нефти Urals для средиземноморского рынка составила 12,85 тыс. рублей. Таким образом, цена на пшеницу в России не просто обновила исторический максимум, но и впервые превысила цену «черного золота».

Зерно и нефть

По данным «Совэкона», за неделю 16–20 марта средние цены на продовольственную пшеницу в России выросли сразу на 1,02 тыс. рублей - до 13,27 тыс. рублей за тонну.

Аналитики считают главными факторами такого роста цен девальвацию рубля и рост мировых цен на зерно.

Нефтяной рынок лихорадит с начала марта – за несколько недель цены на нефть упали в два раза, а вслед за нефтью обвалился российский рубль. Эта неделя тоже началась с очередного обвала цен на нефть.

На мировом зерновом рынке тоже был «откат». Он начался с конца января, как только появилась информация о коронавирусе. Но понемногу рынок зерна начал восстанавливаться. Всю прошлую неделю цены росли – в пятницу на бирже в Чикаго пшеница подорожала на 6,7% (до $198 за тонну), на бирже в Париже — на 6,9% (до $204 за тонну).

Эксперты считают, что зерновых трейдеров вдохновил возврат Китая к покупкам пшеницы и кукурузы, а также рост внутреннего спроса на пшеницу в США.

Как отмечается на специализированном ресурсе RpoZerno, американская SRW выросла до 232$/t FOB US Gulf, французская пшеница подорожала до 210$/t FOB Rouen. На российском экспортном рынке впервые с конца января цены мукомольной пшеницы приподнялись до 208-210$/t FOB Black Sea.

Примечательно, что и в России, и во Франции этот рост происходил на фоне снижения валютного курса. В частности, курс евро упал до соотношения 1€ - 1,07$.

Из-за падения курса рубля в первой декаде марта российская пшеница стала весьма конкурентоспособной на мировом рынке. По крайней мере, более, чем российская нефть.

Упал - отжался

По мнению аналитиков, рост цен на пшеницу на внутреннем российском рынке в ближайшей перспективе продолжится, но без резких скачков.

Для этого есть целый ряд причин и факторов.

Сельхозпроизводителям нужно освободить склады и получить средства для финансирования посевных работ.

И они постараются продать свои запасы, пока зерно в хорошей цене, и несмотря на нестабильность курса рубля.

По данным «Совэкона», цены на пшеницу в Поволжье и Центральном Черноземье вернулись к экспортному паритету, а рентабельность поставок начинает восстанавливаться.

Российское зерно активней пошло на экспорт.

Например, «Русагротранс», как сообщает «Ъ» повысил прогноз экспорта зерна в марте на 0,2 млн тонн - до 3,6 млн тонн.«Совэкон» планирует повысить прогноз объема экспорта пшеницы в сезоне, который до сих пор составлял 32,1 млн тонн.

При этом экспортеры недовольны ростом внутренних цен на российскую пшеницу и уверяют, что никаких сверхдоходов из-за роста курса доллара не получили.

Наоборот, некоторые экспортеры вынуждены покупать зерно на внутреннем рынке себе в убыток, чтобы выполнить обязательства по поставкам и не получить штраф.

Не факт, что мировые цены удержатся на уровне $207 за тонну, ведь большинство покупателей российской пшеницы предлагают $199–200 за тонну, а маржа не превышает $3–5.

Однако, по мнению гендиректора «Совэкона» Андрея Сизова, мировые цены могут продолжить увеличиваться, потому экспорт некоторое время будет довольно рентабельным.

Риски и прогнозы

При этом как над производителями, так и над экспортерами российского зерна «дамокловым мечом висят запретительные меры правительства России и других стран.

Экспортеры обращают внимание на соблюдение сельхозтоваропроизводителями требований стран-импортеров к содержанию карантинных объектов в поставляемой продукции.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил разработать дополнительный механизм для обеспечения фитосанитарного контроля российской зерновой продукции.

Из-за паники, связанной с распространением коронавируса, логистические цепочки нарушены, спрос нестабилен и в любой момент могут быть закрыты любые границы.

Поэтому аграрии и трейдеры рискуют просидеть со своим зерном на складах до следующего урожая.

Этот урожай, как говорят эксперты «Клуба Штепо», рекордным по объему производства зерна не будет.

Но новый сельхозгод, который начинается с 1 июля, может оказаться одним из самых удачных для зерновиков Юга России за последние 10 - 15 лет именно из-за конъюктуры цен.

При этом слишком быстрый рост внутренних цен может привести к ограничениям экспорта российского зерна. Этих ограничений, считают в «Совэконе», могут потребовать российские потребители, мукомолы и животноводы.

Минсельхоз и в целом Правительство РФ их поддержат, чтобы не допустить роста потребительских цен на хлеб и животноводческую продукцию.

Инструментов для этого хватает. Могут реанимировать таможенную пошлину на зерно, которая сегодня равна нулю. Или просто ввести усложненную процедуру получения необходимых для экспорта санитарных сертификатов.

Мировое лидерство

До этого два сельскохозяйственных года подряд, занимала первое место в мире по поставкам пшеницы, обгоняя как США, так и страны Евросоюза.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что по итогам 2018/19 года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) экспорт зерновых культур из России составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы - 35,2 миллиона тонн.

При этом экспортные поставки пшеницы из США оценивались в 25,5 миллиона тонн, из Евросоюза - в 24 миллиона, из Канады - в 24,5 миллиона тонн.

Как отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, Россия доказала, что соблюдает и выполняет все международные требования качества пшеницы, обеспечивая своим зерном пятую часть мира.

Сегодня в Российском зерновом союзе напоминают, что согласно нацпроектам, к 2024 году экспорт зерна должен достичь 59 миллионов тонн.

Можно увеличить продажи в страны, где сейчас доля импорта российского зерна не превышает 50 процентов. Но для поставок в Судан, ОАЭ, ЮАР и Израиль, которые заинтересованы в закупке пшеницы с высоким содержанием протеина, нужно еще немного «подтянуть качество» российского зерна.

Ранее минсельхоз США прогнозировал, что Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы в 2019/20 сельскохозяйственном году, а поставки российской пшеницы за рубеж составят 34,5 миллиона тонн.

Минсельхоз России делал еще более оптимистичный прогноз - экспорт зерна 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы в текущем сельхозгоду, который завершится 30 июня.

Официально этот прогноз пока никто не корректировал.

Но по оперативным данным ФТС России, которые приводит ПРАЙМ,в текущем 2019-2020 сельскохозяйственном году экспортировано 31,4 миллиона тонн зерновых культур. Это сведения на 19 марта 2020 года без учета данных о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь – март 2020.

Это на 13,3 % меньше чем в прошлом сельхозгоду, когда Россия к 21 марта экспортировала 36,2 миллиона тонн зерна.

Успеют ли российские экспортеры наверстать упущенное до конца этого сельхозгода - покажет время.

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